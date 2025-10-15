Sergio Mayer Mori narra su historia con Natália Subtil

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sergio Mayer Mori contó su versión de la polémica historia con la modelo brasileña Natália Subtil, con quien tiene una hija llamada Mila; el fugaz romance le cambió la vida al hijo de Sergio Mayer, el joven de ahora 27 años, forma parte del reality "La granja VIP", donde busca, principalmente, dar a conocer su música.

Mayer Mori lamentó que en aquel momento la prensa no cuestionara la diferencia de edades que había entre ellos, así como sí ocurre ahora; en 2016, cuando el actor y la modelo sostuvieron un romance, Sergio tenía 17 años y ella 28.

"No había esa conciencia hace 10 años, hoy sí; hoy todo está al pedo con eso", dijo.

Para Mayer Mori los tiempos han cambiado mucho, pues ahora se hizo justicia en el caso de Sasha Sokol, la cantante y el productor Luis de Llano sostuvieron una relación cuando ella tenía 14 años y él 39.

"El mismo día que tuve la junta con el abogado pasa el caso de Sasha Sokol con De Llano, 40 años después, y se marcó un precedente en la ley en México en donde no expira", mencionó Mayer.

"No importa si son 10, 20 o 100 años, cuando estés listo puedes salir a decir y te van a escuchar y tienes el derecho de decirlo cuando quieras", apuntó, aunque él no busca enfrentar legalmente a Natália, pues dice, eso afectaría directamente a su hija.

Recordó que después de un mes de romance, cuando Natália le dijo que estaba embarazada y que vivieran juntos, él le dijo que sí tuvieran al bebé pero que él no quería casarse ni seguir con la relación; ella se fue y dio su versión de la historia a una revista, lo que provocó ataques en su contra, aunque nadie se detuvo a decir que él era un menor de edad.

"Se salió de la casa y lo primero que hizo fue ir a una revista amarillista y decir 'este wey me embarazó, me sacó de la casa', cuando yo era el menor de edad", contó.

Sergio Mayer Mori no busca afectar a Natalia Subtil a pesar de que tiene pruebas

Mayer Mori aseguró que a pesar de que Natália ha hablado en diversas ocasiones mal de él, él no busca afectarla ni perjudicar su imagen, por el contrario, quiere que le vaya bien.

"Lo último que quiero es que se chinguen a Natália, lo último que quiero; la pueden funar, yo no quiero que no trabaje, quiero que le vaya bien, independientemente de lo que haya hecho, está mi hija para mí".

Reconoció lo buena hija que es Mila gracias a Natália, a la educación que le ha dado, sin embargo, lamentó que en algunas ocasiones no hay él podido verla y convivir como hubiera querido, sobre todo cuando Mila era más pequeña.

Recordó que una vez le sacó de onda que Mila a los tres años le preguntó por qué no le daba dinero a su mamá para el súper; también contó que en una ocasión lo localizaron de la escuela en la iba Mila para decirle que tenía días sin asistir, y en una videollamada, Natália dijo ante todos que la niña no iba a la escuela porque el papá no le daba dinero para la gasolina de la camioneta.

Sergio Mayer recalcó que no busca afectar legalmente a Natália, a pesar de que tiene pruebas para ello.

"Tengo un video con Natália en la cama cuando tengo 17 años, con eso".

El hijo de Sergio Mayer sabe que si él procediera legalmente, la situación terminaría mal y es lo último que quiere.

El estupro es un delito de abuso sexual que comete un adulto al tener relaciones sexuales con un menor de edad que no tiene la edad legal para otorgar su consentimiento en materia sexual, pero valiéndose de engaños, chantaje o una posición de poder o influencia.