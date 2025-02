Sergio Mayer vs Diego Boneta: La controversia detrás de la demanda

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Sergio Mayer aplaude que su esposa Issabela Camil demandara a Netflix ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la forma en que se le representó en "Luis Miguel, la serie", la cual se estrenó en 2018, el actor lamentó que Diego Boneta, quien interpretó a Luis Miguel, argumente que con la demanda de Issabela se esté atentando contra la libertad de expresión.

La Fiscalía dio un plazo de cinco días a la plataforma, para retirar las escenas de contenido sexual en las que aparece la demandante, situación que no tuvo respuesta positiva por parte de Netflix, ya que mantiene disponible la serie en su plataforma con sus tres temporadas completas.

Diego Boneta tachó como un acto en contra de la libertad de expresión la resolución que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió en contra de Netflix, en la cual lo obliga a retirar de "Luis Miguel, la serie", todas las imágenes donde Issabela Camil haya sido representada, incluyendo las escenas íntimas.

A Issabela la interpreta en la serie Camila Sodi, quien protagoniza junto a Boneta momentos de intimidad, pues Luis Miguel e Issabela Camil tuvieron un romance en la vida real, del cual ninguno de los dos ha dado detalles.

Sergio Mayer se lanza contra Diego Boneta

Diego Boneta se mostró sorprendido e indignado con lo que está pasando en contra de "Luis Miguel, la serie", y consideró que detrás de la demanda interpuesta por Issabela Camil hay otros intereses, además de que lamentó que Sergio Mayer, esposo de la actriz esté involucrado.

"Estoy enterado del tema, creo que hay otros intereses de por medio, de lo cual no quisiera comentar más del tema, pero también creo que hay usos ventajosos de fuerzas políticas que no necesariamente son las más honestas", expresó el actor de 34 años.

Mayer dijo respetar a Diego Boneta como actor y productor, pero criticó sus declaraciones, dijo que era evidente que desconoce de las leyes, que no tiene ni idea y que habla desde la ignorancia.

"Yo no tengo que meterme en nada, hay una ley, la Ley Olimpia que se violentó, se violentaron los derechos íntimos, sexuales de una persona y además se consagró porque lo hicieron por un tema económico, entonces habla desde la ignorancia, yo no tengo que meterme, todo el trabajo lo están haciendo los abogados, yo estoy con mi mujer apoyándola y si ella decide no dar declaraciones yo tampoco las daré".

Fue puntual al decir que se expresaba por lo que Diego dijo sobre él aunque sin mencionar su nombre, dijo que le parecía un comentario hasta tonto, ignorante y machista, pues por lo general siempre se quiere desacreditar la versión de una mujer a través, dijo, de ese tipo de comentarios estúpidos.

"Por qué no reconocen que cometieron un error, que violentaron sus derechos, y revictimizarla eso sí no se lo voy a permitir, porque tiene que reconocer que la regaron y el decir que 'nos están cuartando nuestra libertad de expresión' , no es libertad de expresión, que no habla estupideces", expresó.

Mayer cuestionó a Diego Boneta:

"Yo le pregunto a Diego, si fuera la historia de su mamá, su esposa, ¿la hubiera hecho así?, o sea, en dónde está la congruencia, no tiene nada que ver con la libertad de expresión, que hable lo que quiera, pero está hablando de la historia de una persona que no le dio autorización y además la sexualizó y además utilizó su nombre real".

El exintegrante de "La casa de los Famosos México" expresó que Netflix piensa que por ser una plataforma internacional tienen el derecho de pisotear los derechos de cualquier persona en México.

