Shakira anuncia conciertos en México

Shakira dio a conocer las fechas para sus primeros conciertos en América, incluido Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México.

En México se suman shows en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Los conciertos en el país azteca iniciarán el 12 de marzo en Monterrey, el 16 en Guadalajara y el 19 en la Ciudad de México.

Para acceder a la compra de boletos, el público deberá registrarse en Shakira.com, donde llenará un formulario.

"Los fanáticos interesados en asistir a los shows de Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina, y México pueden registrarse para obtener primer acceso a boletos en preventa utilizando el siguiente formulario. Consulte el siguiente formulario para obtener información completa sobre la venta de entradas. La inscripción cierra el lunes, 7 de octubre a las 10AM EST", se lee.

La preventa en México comenzará el martes 8 de octubre a las 10 horas, y la venta general se llevará a cabo el viernes 11 de octubre a las 14 horas.

----Shakira inicia "Las mujeres ya no lloran world tour"

La colombiana arrancará "Las mujeres ya no lloran world tour" el próximo 2 de noviembre en Palm Desert, en California (EU).

La primera tanda de 14 fechas de su esperada gira abarcará ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York, Toronto y Chicago, según un comunicado de la productora de la gira, Live Nation.

La colombiana viene de brindar semanas atrás una actuación gratuita en el Times Square de Nueva York ante más de 40.000 personas, donde interpretó temas de su nuevo álbum de estudio, "Las mujeres ya no lloran", publicado en marzo de este año, así como clásicos de su repertorio.

El nuevo disco de la colombiana se convirtió en el más reproducido del año apenas 24 después de publicado, al registrar más de 10 mil de reproducciones en las plataformas digitales, y además suma siete discos de platino.