Shakira cierra gira en México con una despedida conmovedora

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague" así es como versa el refrán popular y es precisamente así cómo se sintió la despedida de Shakira de la Ciudad de México donde se presentó por 12 noches en el Estadio GNP, durante tres etapas de su gira "Las mujeres ya no lloran", número con el cual rompió el récord de más presentaciones en el recinto al oriente de la Ciudad de México, el cual ostentaba Grupo Firme con 9 conciertos.

Alrededor de las 21:45 horas la cantante colombiana salió en su típica caminata que más que un mero elemento visual es un elemento de comunión con el público casi como cuando un boxeador sale al ring rodeado de seguidores y detractores, en este caso todos fans de la cantautora colombiana.

Como fue constante en su show el concierto inició con esta escenificación de resurgimiento, tal cual lo demostró en el disco por el cual de hizo la gira, con temas como "La fuerte", "GIRL LIKE ME", "Las de la intuición" y "Estoy aquí", canciones que arrancaron desde un inicio al público de sus asientos y los llevó al comienzo de una emotiva despedida.

"Mi último concierto en Ciudad de México. De verdad que 12 conciertos en el Estadio GNP. Ni en mis mejores sueños. Gracias, porque sin ustedes no habría sido posible y esto ha sido un verdadero regalo, el que jamás olvidaré. Gracias, México, vivir es increíble especialmente, vivir lo que se vive aquí aquí en tierra mexicana. Quiero que el mundo entero lo sepa. Que México es mágico. México, estamos y siempre somos uno", dijo la cantante colombiana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras tanto algunas voces entre la audiencia gritaban "no te vayas, no te vayas", en una voz desgarrada por el sentimiento de duelo que aunque empezaba la noche se hacía presente entre los 65 mil espectadores.

Shakira hace sonar sus éxitos en la noche 12 en el Estadio GNP

La noche siguió con "Empire", "Inevitable", "Te felicito" y "TQG", fiel al setlist que Shakira ha preparado para esta gira, sin embargo las emociones agridulces estaban más que presentes, tanto del público como de la propia cantautora.

"Qué linda está haciendo esta gira por México. Sencillamente inolvidable. ¿Sabes lo que es para un artista llegar a un país como México, un país donde han cantado las estrellas más grandes del mundo de la música y decir, ´Bueno, Bueno, pues. Seguramente, a ver si con suerte llenamos un GNP, dos GNPs. Y resulta que no, que acabamos haciendo 12 estadios GNP´, dijo.

"Y yo pienso, ´Bueno, de verdad, yo tengo un ángel en el cielo. Qué bonito va a ser este reencuentro con mi público mexicano por que ha sido siempre tan leal, seguro que van a cantar conmigo las canciones de antes pero también cantan hasta la última canción´, Las nuevitas, las viejitas, todas a puro pulmón. De verdad que han sobrepasado totalmente mis expectativas y me han dado todo, todo lo que un artista puede pedir. Me han hecho sentir a mí y a mis hijos como en casa. Y por eso les digo gracias", continuó la cantante.

"Don't Bother", "Acróstico", "Copa vacía", "La bicicleta" y "La tortura", "Hips Don't Lie", "Chantaje", "Monotonía" y "Soltera" siguieron la fiesta de despedida de Shakira que contó con la presencia de Danna, como su invitada especial, confirmando que lo prometido es deuda para cantar este ultimo tema, aunque para sorpresa de todos los presentes la cantante mexicana salió del escenario frente a la pasarela, un momento menos espectacular a diferencia de la ocasión pasada donde hasta el vestuario fue más llamativo.

Sin embarazo Danna cantó a todo pulmón con Shakira y con los fanáticos que apreciaron el gesto, además de dedicarle algunas palabras de despedida a la colombiana.

"Juntas somos más fuertes, México es tu casa felicidades por este gran record, te amamos", dijo la cantante mexicana.

El concierto siguió con normalidad con temas como "Si te vas", "Última", "Ojos así" el collage visual y musical de "Pies Descalzos", "¿Dónde estás corazón?", "Vuelve", "Un Poco de Amor" y "Estoy aquí".

"Gracias, México, porque desde este mismo escenario no solamente les he hablado de mis alegrías, de mis pérdidas, de mis frustraciones, de mi vulnerabilidad. Ustedes no solo me han escuchado, sino que han cantado conmigo, han reído conmigo, han llorado conmigo, me han acompañado y hoy este camino que llega a su fin por ahora. En este último show. Podríamos decir que es el último concierto aquí en el GNP, pero para mí sigue siendo el comienzo de este romance mío con México. Y yo quiero que todos los artistas, todos los artistas del mundo, sepan que en México tienen un lugar para construir, un lugar para crecer, un lugar para brillar, porque este es un público de verdad", dijo casi hasta las lágrimas la cantante colombiana antes de cantar "Antología" y "Día de Enero".

A ritmos mexicanos Shakira canto el tema que le gustaba a su padre "Sombras" de Javier Solís con el mariachi Gama 1000, quienes siguieron para cantar "Ciega sordomuda" y "El Jefe" que la colombiana hiciera en colaboración con Fuerza Regida.

Finalmente Shakira y su récord de 12 conciertos en el Estadio GNP se despediría del público mexicano con "Suerte ", "Waka Waka", "Loba" y "BZRP Music Sessions #53", con una gran sonrisa en su rostro repleta de satisfacción e incredulidad, por todo el amor y soporte que recibió durante la gira pero también durante toda su carrera.