Muere la astrónoma e investigadora Julieta Fierro

La científica mexicana y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Julieta Fierro Gossman, murió este viernes a los 77 años.

Se dedicó a la divulgación de la ciencia. Trabajó en exposiciones para museos, escribió libros y artículos, participó en programas de radio y televisión y dictó conferencias.

Nació en 1948, era una verdadera "estrella de rock" de la divulgación de la ciencia, como la calificaba la Máxima Casa de Estudios.

A lo largo de su vida, recibió numerosos reconocimientos como los premios Kalinga de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo, el Mario Molina, fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa y miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias.

Pionera y voz esencial de la ciencia en México

Fierro tenía 77 años, era investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la AML, aunque su popularidad a nivel nacional se debe al trabajo de divulgación científica que hizo.

La científica murió de causas naturales, confirma el Instituto de Astronomía de la UNAM.