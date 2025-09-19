logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Fotogalería

En imágenes: Miles participan en Simulacro Nacional 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Muere la astrónoma e investigadora Julieta Fierro

Fue pionera y voz esencial de la ciencia en México

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 01:43 p.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

La científica mexicana y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Julieta Fierro Gossman, murió este viernes a los 77 años.
Se dedicó a la divulgación de la ciencia. Trabajó en exposiciones para museos, escribió libros y artículos, participó en programas de radio y televisión y dictó conferencias.
Nació en 1948, era una verdadera "estrella de rock" de la divulgación de la ciencia, como la calificaba la Máxima Casa de Estudios.
A lo largo de su vida, recibió numerosos reconocimientos como los premios Kalinga de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo, el Mario Molina, fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa y miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias.

Pionera y voz esencial de la ciencia en México
Fierro tenía 77 años, era investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, investigadora nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la AML, aunque su popularidad a nivel nacional se debe al trabajo de divulgación científica que hizo.
La científica murió de causas naturales, confirma el Instituto de Astronomía de la UNAM.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere la astrónoma e investigadora Julieta Fierro
Muere la astrónoma e investigadora Julieta Fierro

Muere la astrónoma e investigadora Julieta Fierro

SLP

El Universal

Fue pionera y voz esencial de la ciencia en México

Descubren nueva isla en Alaska tras retroceso del glaciar Alsek
Descubren nueva isla en Alaska tras retroceso del glaciar Alsek

Descubren nueva isla en Alaska tras retroceso del glaciar Alsek

SLP

AP

Mauri S. Pelto, glaciólogo del Nichols College, ha anticipado este descubrimiento en el Parque Nacional Glacier Bay.

Microsoft revela el centro de datos de inteligencia artificial más potente del mundo
Microsoft revela el centro de datos de inteligencia artificial más potente del mundo

Microsoft revela el centro de datos de inteligencia artificial más potente del mundo

SLP

EFE

El gigante tecnológico Microsoft sorprende con la creación del centro de datos de IA más potente del mundo, ubicado en Wisconsin.

Eclipse Solar de septiembre 2025: horarios y transmisión en línea
Eclipse Solar de septiembre 2025: horarios y transmisión en línea

Eclipse Solar de septiembre 2025: horarios y transmisión en línea

SLP

El Universal

Descubre cómo presenciar el Eclipse Solar de septiembre 2025 desde México a través de internet