Shakira, de nuevo en el top con "El Jefe"

El género top, de la mano de las propuestas de corridos tumbados y sierreño han llevado a que las canciones se escuchen a nivel internacional.

Y aunque actualmente pocas canciones permanecen en el top 50 global de la plataforma Spotify , las constantes colaboraciones de artistas de otros géneros siguen manteniendo su popularidad.La última colaboración que hubo antes de que Shakira también entrara a la tendencia de la música mexicana fue entre Karol G y Peso Pluma pero en un sonido más cercano al reggaetón.Debajo del tema "El Jefe", se encuentran canciones como "Buenas" de Quevedo #32 en el top 50 de Spotify, o "Starboy" de The Weeknd, así como "Mi ex tenía razón", de la otra colombiana Karol G en el #34 de las más escuchadas en el mundo.Sin embargo, ahora con la colaboración de Shakira junto a Fuerza Regida, se pudo ver por primera vez a la colombiana incursionando fuera del pop y el reggaetón; en Youtube el video donde Shakira se dejó ver con atuendo ranchero color rojo, es también actualmente el número uno en tendencias de la plataforma; a tan sólo dos días de haberse lanzado ya suma 20 millones de reproducciones.Con un ritmo totalmente norteño gracias a las trompetas y el bajo sexto, y también en el atuendo que Shakira lució en el video, se ha vuelto a colocar entre las tendencias de la plataforma de streaming.Tal como lo hizo en su momento en "TQG" junto a Karol G, o en su sesión junto al argentino Bizarrap, pero con un impacto no tan global como estas últimas dos canciones.En México durante su primera semana ya ha logrado colocarse en el top 14 de entre las 50 canciones más reproducidas, mientras que, en el mismo ranking, pero de Estado Unidos no ha logrado figurar.Pero en el top 50 global ya se posicionó en el número 31, y aunque está muy lejos de los números de otras colaboraciones de la colombiana, ya cuenta con más de 80 millones de reproducciones.Actualmente las canciones más escuchadas de ella son los temas que se mantuvo lanzando tras su rompimiento con Gerard Piqué como "Acróstico", con 159 millones, "TQG" con 729 millones y su Bzrp Session con 782 millones.