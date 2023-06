Shakira, de vuelta en Barcelona, pero para apoyar a Hamilton

A-AA+

A un año de que Shakira anunciara su ruptura con Gerard Piqué, la colombiana fue captada arribando al autódromo Circuit de Barcelona-Cataluña, luego de que este sábado se diera a conocer que había aterrizado, junto a sus hijos Milán y Sasha en Barcelona, sin embargo, nadie se esperaba que en este viaje, la cantante se tomaría un tiempo para apoyar a Lewis Hamilton, quien acaba de participar en el Gran Premio de España, quien obtuvo el segundo puesto de la carrera. La aparición de Shak en este evento sólo ha alimentado las especulaciones que giran en torno al supuesto romance que la artista y el deportista han comenzado, ¿será cierto?

No es una novedad que el nombre de Shakira esté en tendencia en redes sociales, sin embargo, el motivo por el que la intérprete de "Acróstico" está causando sensación en esta ocasión, tiene muy entusiasmadas y entusiasmados a sus fans, pues la cantante apareció en la zona privilegiada del Circuit de Barcelona-Cataluña, recinto donde se acaba de llevar a cabo la más reciente carrera de Gran Premio de España, en la que se batieron el primer puesto de la séptima carrera que la Fórmula 1 convoca, desde que comenzó el año, pilotos de la talla de Max Verstappen, Checo Pérez, Georger Russell y, por supuesto, Lewis Hamilton.

Hacemos especial énfasis en la presencia de Lewis, de 38 años, en esta carrera debido a que desde hace unos días ha corrido el rumor de que él y Shakira estarían dándose una oportunidad en el amor, después de que se dijera que el actor Tom Cruise habría pretendido a la compositora en la competición anterior, que tuvo lugar en Miami, sin embargo, pareciera ser que la presencia de la cantante de 46 años se encontraba ahí para apoyar a nada más y nada menos que el automovilista británico.

Y aunque mucho se ha dicho acerca de esta supuesta relación, no fue sino hasta esta mañana que los rumores se desataron, debido a que Shakira se presentó muy puntual a la ejecución de esta carrera, en la que Lewis quedó en segundo lugar, tan sólo por debajo de Max Verstappen y aunque su gran desempeño destacó, la presencia de la cantante fue la que más llamó la atención, pues se asegura que estuvo ahí para apoyar a quien supuestamente se trata de su nueva pareja, pues hasta se ha dicho que fueron captados tomados de la mano, sin embargo, no hay fotografías disponibles que avalen el presumible acercamiento.

La cantante vestía un conjunto Versace, que forma parte de la más reciente colaboración que Dua Lipa llevó a cabo con la marca, y aunque se mostró discreta, tampoco se ocultó de las cámaras, pues cuando se percató que era enfocada, la cantante sonrió muy contenta y saludo al camarógrafo que la captaba, aunque "Shak" no fue la única que se mostró rozagante, sino que Lewis lucía muy sonriente mientras era entrevistado, por lo que la periodista que conversó con él, posterior a la carrera, le preguntó a qué se debía su dicha, motivo que el deportista prefirió preservar para sí.

Y aunque prefirió guardar silencio, en redes sociales ya se desataron diferentes teorías que, en conclusión, sugieren la posible relación entre el británico y la colombiana, por lo que aplauden a Shakira que, presumiblemente, estaría hospedada en la casa en que vivió con Piqué y, sin importar el proceso legal como personal, tan complicado que lleva con su expareja ha demostrado que ya reanudó su vida, en uno de los momentos más exitosos de su carrera.