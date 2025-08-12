Shakira inicia segunda vuelta de conciertos en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Shakira está de vuelta en México para ofrecer 17 conciertos más y, en su primera parada en Tijuana, sorprendió a sus fans al interpretar "Día de enero", una canción que desde que inició su gira le fue muy solicitada y que no cantaba desde hace 18 años.

"La Loba" regresó a México después de más de cuatro meses del último show que ofreció en el Estadio GNP Seguros.

Mostró el gran entusiasmo que le causaba pisar tierras mexicanas cuando, ayer, publicó un video en donde, entusiasmada, dice la frase "¡ya estamos en México!"; en él, también aparecen sus hijos Milán y Sasha, quien la acompañarán durante su estancia en México.

La primera parada de "la Loba" fue Tijuana, ciudad en la que se presentó anoche, en el Estadio Caliente.

La barranquillera siguió, paso a paso, el repertorio de "Las mujeres ya no lloran World Tour", tal y como se le conocía hasta ahora y causó conmoción con su sentida interpretación de "Antología"; al terminar el tema, sus fans tijuanenses se llevaron una grata sorpresa.

Los primeros acordes de "Día de enero" comenzó a sonar y la euforia no se hizo esperar, ya que, luego de que Shakira ofreciera sus primeros conciertos de la gira, en febrero pasado, una de las peticiones más repetitivas, entre sus fans, era que incluyese ese tema en su setlist.

Esa canción la interpretó, únicamente, durante su gira "The oral fixation Tour", entre 2006 y 2007, por lo que habían pasado, 18 años, desde la última vez que se la escuchó cantar arriba de un escenario.

A lo largo de su gira, han sido muy pocas las modificaciones que la colombiana ha hecho a su repertorio, México ha sido uno de los pocos países en los que ha incluido canciones que no interpreta en otras ciudades, como es el caso de "Ciega, sordomuda" (en versión mariachi), "El jefe" y "Entre paréntesis".

De los siete conciertos que ofreció en la CDMX, durante marzo pasado, Shakira decidió cantar las versiones en inglés de "Te aviso, te anuncio", "Suerte", "Waka waka" y "Loba", en aquellos en donde se llevaron a cabo tomas oficiales.

"Día de enero" es una de las canciones que Shakira compuso para Antonio de la Rúa, a quien conoció hace 25 años, en enero del año 2000.

También le dedicó los temas "Suerte", "Sale el Sol" y "Lo que más".

Shakira visitará Hermosillo, Chihuahua, Torreón y Monterrey todavía antes de volver a la Ciudad de México, donde -a partir del 26 de agosto- ofrecerá cuatro conciertos más en el Estadio GNP Seguros.

De ahí, viajará a Querétaro, Guadalajara y Puebla y, el 18 de septiembre, estará de vuelta en la capital para ofrecer el último de sus conciertos en CDMX y, el día 24, se despedirá del país con un show en el Estadio Luis "Pirata" Fuente, en Veracruz.