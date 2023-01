Shakira no sólo rompe récord en YouTube, también en Spotify

A-AA+

La canción de Shakira en colaboración con Bizarrap ha sido todo un suceso, en YouTube ya rebasó los 50 millones de reproducciones, y en Spotify ahora se colocó como la artista más escuchada del top 50 mundial.

Shakira se encuentra con su canción "Shakira: Bzrp session vol. 53", por encima de temas como "Kill Bill" de SZA, o "Creepin" de The Weekend, temas que han permanecido encabezando el top por más de tres semanas consecutivas.

El tema de Harry Styles que se ha mantenido todo el año en el top 5 mundial incluso comenzó a titubear para caer a la sexta posición luego del repentino ascenso de reproducciones de la sesión de Shakira con Bzrp.

Con este tema sería ya el segundo del productor en el top 10 junto a la sesión junto a Quevedo que se ha mantenido durante poco más de 7 meses entre las canciones más reproducidas, desde su lanzamiento el 6 de junio de 2022.

La reacción de Shakira

Ante la noticia de haberse posicionado como la número uno en reproducciones en la plataforma de Spotify Shakira no sólo agradeció a sus fans sino también a todas las mujeres que se han abanderado con su tema.

"Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada", se lee.

La reacción de todos sus seguidores fue inmediata ante la publicación de la colombiana en su cuenta oficial de Twitter quienes la felicitaron utilizando referencias de su canción.

Asimismo en la plataforma de YouTube, la cantante dio a conocer que se encuentra en el #1 de reproducciones en más de 30 países hispanohablantes #2 en Suecia, #3 en Emiratos Árabes y #10 en Japón.