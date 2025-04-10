SHAKIRA PODRÍA CANTAR CON MALUMA Y KAROL G
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SHAKIRA ANUNCIÓ ESTE MIÉRCOLES UNAS “SORPRESITAS” EN LOS DOS CONCIERTOS
QUE DARÁ LOS PRÓXIMOS SÁBADO Y DOMINGO EN LA CIUDAD COLOMBIANA
DE MEDELLÍN COMO PARTE DE SU GIRA MUNDIAL ‘LAS MUJERES YA NO LLORAN’. LA CANTANTE NO DIO DETALLES, PERO SEGÚN SU AGENTE EN ESPAÑA, LOS INVITADOS ESPECIALES SON MALUMA Y KAROL G, AMBOS ORIUNDOS DE MEDELLÍN Y GRANDES EXPONENTES DEL REGUETÓN.UNA FUENTE CERCANA A LA ARTISTA DIJO A EFE QUE
LA PARTICIPACIÓN DE MALUMA Y KAROL G “ES UN RUMOR QUE CRECE”, SIN DETALLAR CÓMO SERÁ.RUMOR QUE CRECE”, SIN DETALLAR CÓMO SERÁ.
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