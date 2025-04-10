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SHAKIRA PODRÍA CANTAR CON MALUMA Y KAROL G

Por EFE

Abril 10, 2025 03:00 a.m.
A

SHAKIRA ANUNCIÓ ESTE MIÉRCOLES UNAS “SORPRESITAS” EN LOS DOS CONCIERTOS

 QUE DARÁ LOS PRÓXIMOS SÁBADO Y DOMINGO EN LA CIUDAD COLOMBIANA 

DE MEDELLÍN COMO PARTE DE SU GIRA MUNDIAL ‘LAS MUJERES YA NO LLORAN’. LA CANTANTE NO DIO DETALLES, PERO SEGÚN SU AGENTE EN ESPAÑA, LOS INVITADOS ESPECIALES SON MALUMA Y KAROL G, AMBOS ORIUNDOS DE MEDELLÍN Y GRANDES EXPONENTES DEL REGUETÓN.UNA FUENTE CERCANA A LA ARTISTA DIJO A EFE QUE

 LA PARTICIPACIÓN DE MALUMA Y KAROL G “ES UN RUMOR QUE CRECE”, SIN DETALLAR CÓMO SERÁ.RUMOR QUE CRECE”, SIN DETALLAR CÓMO SERÁ.

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