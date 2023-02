Shakira y Karol G anuncian colaboración

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Una colaboración musical entre Shakira y Karol G. Las colombianas dejaron atrás su pasado romántico y anunciaron un nuevo éxito musical, el cual ya provocó reacciones entre sus millones de admiradores.

Por medio de Instagram, las cantantes compartieron con sus fans un adelanto del que será su siguiente video musical. En las postales se les observa de rodillas sobre la arena con atuendos reveladores, y hasta el momento la publicación ya acumula más de 7 millones de "me gusta".

Y es que, mientras Karol G sigue siendo relacionada con su ex Anuel AA, con quien rompió sentimentalmente el año pasado; Shakira no deja de ser tendencia a causa de la infidelidad de su expareja y el padre de sus hijos, Gerard Piqué.