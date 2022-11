Sharon Stone tiene un tumor que debe ser extirpado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Sharon Stone, la estrella de "Bajos instintos", reveló que le fue detectado un fibroma uterino, un tipo de tumor que, en principio, no produce dolor, por lo cual es difícil de detectar y, precisamente, la actriz tuvo que atravesar un éxodo para identificar cuál era el mal que la invadía, pues primero fue detectada con una enfermedad errónea por lo que fue operada y ahora debe esperar para que el tumor que padece le sea extirpado.

Stone, famosa por su participación en cintas clásicas de los noventa como "Casino" y "Rápida y mortal", utilizó sus redes sociales no sólo para dar la noticia de su estado de salud, sino para generar conciencia, a través de su propia experiencia, acerca de las consecuencias de un mal diagnóstico médico, una situación en la que se vio en vuelta, luego de que los especialistas no supieran advertir qué padecimiento estaba produciendo el dolor que la aquejaba.

La actriz de 64 años contó a sus seguidores el infortunio al que se enfrentó, en la búsqueda de aliviar el dolor que experimentó por mucho tiempo:

"Acabo de tener otro diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto", expuso. Este motivo –según contó en sus historias de Instagram, la han orillado a que le sea suministrada una cantidad mayor de anestesia para soportar el dolor de las intervenciones a las que ha sido sometida. "Esta vez doble epidural", puntualizó.

Más adelante, Stone habló de la situación que la llevó al estado de salud en el que se encuentra actualmente: "Con el empeoramiento del dolor, fui a que me dieran una segunda opinión".

Fue de esa manera que Sharon se enteró que lo que realmente padecía era un tumor fibroso, ubicado en el útero. De acuerdo con las declaraciones de la actriz, el fibroma que padece es de tamaño grande y debe de ser extirpado.

Y aunque la actriz aseguró que se encontrará bien, indicó que se tomará de entre cuatro a seis semanas para recuperarse completamente, también expresó un mensaje dirigido especialmente a las mujeres, a quienes sugirió no conformarse con una primera opinión médica hasta cerciorarse de la enfermedad que les es diagnosticada es la correcta.

"Mujeres en particular: no se dejen impresionar, obtengan una segunda opinión. Puede salvarles la vida. Gracias por su atención. Todo está bien", concluyó.

Esta no es la primera vez que Stone atraviesa un estado de salud complicado, ya que en su autobiografía "The beauty of living twice", publicada el año pasado, la actriz compartió que había sufrido nueve abortos espontáneos, así como en 2001 sufrió un derrame cerebral cuando tenía apenas 43 años, por el cual perdió parte de la fuerza del lado izquierdo de su cuerpo.