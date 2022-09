Siempre me he sentido segura en México: Kate

A-AA+

Kate del Castillo no quiere encasillarse. La actriz finalmente ha dejado atrás el episodio político que la afectó en 2012, cuando le prohibieron la entrada a su propio país mientras era investigada sobre su relación con Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados de México.

La protagonista de "La reina del sur" se retrató con el capo y el actor Sean Penn mientras presuntamente hacían las negociaciones para una serie acerca de la vida del criminal, lo que le trajo serios problemas.

Aunque en 2017 la también productora declaró que no volvería al país porque no se sentía segura, ahora, en entrevista, rectificó su postura acerca de su patria: "Yo siempre me he sentido segura en México", afirmó Kate, quien acaba de pasar un tiempo en el país grabando una nueva serie con su productora Cholawood Productions.

"Estuve dos meses por allá filmando así que todo bien, muy contenta", detalló.

En febrero, durante la presentación de la segunda temporada de "La reina del sur" también celebró que la teleserie que le dio fama se alejara del género del narco y pasara a la acción.

"Ya estamos aburridos de escuchar narcoseries", acotó.

Ahora con su papel como Angela en la serie "Armas de mujer", que estrena este mes en HBO Max, dará vida a una mujer que se enfrenta a la detención de su esposo y la de los cuatro socios de él por actividades ilícitas.

Junto a Esme (Jeimy Osorio), Viri (Sylvia Sáenz) y Sofía (Roselyn Sánchez) forma parte de un equipo de mujeres latinas que aprenden a sobrevivir solas a la persecución de los mafiosos con quienes sus esposos quedaron en deuda.

"Lo más difícil fue encontrar esa parte tan femenina de Ángela, lo cual no soy yo", contó.

La producción original fluctúa entre el género del drama y la comedia, y resalta el empoderamiento femenino.