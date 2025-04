Despedida de Silvia Galván: Testimonio de sus hijas sobre su lucha contra el cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La mañana del pasado miércoles 16, el mundo de la belleza y el espectáculo perdió a una de sus figuras más queridas: Silvia Galván, la estilista de las estrellas, tras una breve lucha contra el cáncer.

Amigos, familiares y famosos que compartieron con ella se dieron cita, la tarde de este jueves para despedirla y, aunque al principio se desconocían los detalles sobre su partida, fueron las hijas de la también empresaria quienes compartieron con los medios cómo fueron los últimos días de vida de su madre.

Galván fue diagnosticada con cáncer de estómago en etapa cuatro a principios de marzo. Aunque los médicos advirtieron que se trataba de un cuadro severo y avanzado, ella decidió no rendirse. "Mi mamá es una mujer guerrera, luchona. Dijo: 'no me voy a rendir, y si hay una opción de tratamiento, lo vamos a hacer'", contó Jessica Galván al canal de Eden Dorantes.

Durante varias semanas, Silvia se mantuvo activa y muy positiva respecto a su enfermedad; incluso, la familia llegó a pensar que el tratamiento funcionaría; sin embargo, todo cambió en cuestión de horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El lunes anterior a su muerte, le realizaron un procedimiento en el riñón por una inflamación. Al día siguiente, recibió una quimioterapia y su cuerpo no resistió. Murió de un infarto, según confirmaron sus hijas.

"La estábamos apapachando mucho, estuvo muy feliz", recordó Erika Galván. Ambas coincidieron en que, aunque el final llegó de forma inesperada, el tiempo que pasaron juntas fue un regalo invaluable.

"Después del diagnóstico, convivimos mucho. Fue un regalo para nosotras verla sonreír, platicar con ella, a pesar de que traía una sonda para alimentarse. Lo del final fue solo un día. Gracias a Dios", expresó Jessica.

Silvia, quien fue colaboradora del programa "Hoy" y fundadora de varios salones de belleza en la Ciudad de México, nunca se quejó ni expresó resentimiento. Según sus hijas, su actitud fue siempre serena.

"Ella decía: 'no estoy lista, pero estoy preparada'. No tenía miedo. Quería quedarse más tiempo, pero nunca dijo '¿por qué yo?'. No tenía rencores con nadie".

Por último, la familia agradeció todas las muestras de cariño que han recibido en estos momentos tan difíciles, las cuales la propia Silvia llegó a recibir.