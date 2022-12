Silvia Pinal se habría contagiado de Covid-19 por segunda vez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- 2022 fue un gran año para doña Silvia Pinal, pues no sólo significó su regreso a los escenarios, también recibió un merecido homenaje en el Palacio de Bellas Artes gracias a su carrera y su aportación al cine.

Sin embargo, estas épocas navideñas habrían significado un fuerte golpe para la actriz, ya que de acuerdo con información del periodista Gustavo Adolfo Infante, la matriarca de las Pinal se habría contagiado de Covid-19 por segunda ocasión.

A través de una transmisión en vivo que el también conductor hizo en su cuenta de Facebook, aseguró que la primera actriz tuvo que pasar las fiestas sola y en completo aislamiento para evitar contagiar a su familia, quienes sí se reunieron para celebrar esta fecha.

Infante también detalló que Silvia se encuentra estable y por fortuna no presenta síntomas graves, algo que atribuyen a que ya contaba con su esquema de vacunación completo: "Le envío un abrazo, por lo que tengo entendido ya tiene todas las vacunas con refuerzo y todo, un beso querida Silvia", dijo.

Lo que ha llamado la atención es que hace tan sólo unos días, la protagonista de "Viridiana" asistió a un evento organizado por la fundación Rafael Banquells donde estuvo conviviendo con el público, algunos otros actores y repartiendo regalos.

En ese entonces Pinal no presentaba ningún malestar de salud, por el contrario, se mostró accesible con los reporteros y hasta habló de su lista de deseos para estas fechas.

Cabe destacar que hasta el momento ninguno de los miembros de la familia Pinal se ha pronunciado sobre el posible contagio de la llamada Diva del cine mexicano y tampoco han confirmado dicha información.