CIUDAD DE MÉXICO.- Adele terminó su serie de recitales en Las Vegas, Estados Unidos, de una manera muy especial. Y es que a lo largo de las presentaciones sus fans le obsequiaron decenas de muñecos del Dr. Simi.

Semanas atrás, la intérprete de “All I Ask” había mostrado una parte de su colección desde su camerino, en la que también tenía una muñeca Lele, artesanía elaborada por mujeres indígenas de Querétaro.

Tal parece que aquella postal reflejó un porcentaje pequeño de los souvenirs que atesora en total. Al menos así lo dejó en claro con un video que compartió en sus redes sociales.

Adele tiene más de 100 peluches del Dr. Simi

Al mediodía, la cantante envió un mensaje de agradecimiento a sus fans tras concluir “Weekends with Adele”, una serie de shows que ofreció en la ciudad de Nevada y en la que los admiradores mexicanos se hicieron presentes.

“Gracias a todos mis fans mexicanos por mis muñecos de Simi. ¡Los amo! Last show of the year tonight, let’s go!”, escribió en un video donde mostró la variedad de peluches de su gran colección.

En las imágenes se aprecian decenas de muñecos personalizados sobre un sofá. Mientras que, en los segundos finales del clip, la cantante dejó ver que posee más de 100 piezas con distintos diseños y colores.

Como era de esperarse, los fans mexicanos reaccionaron al emotivo mensaje que les envió la famosa: “Adele, hermana, ya eres mexicana”, “¡Te amamos @adele! Te esperamos en México”, “Eres la reina de México”, “Tienes la colección más grande de

Simi dolls”.

¿Por qué avientan peluches del Dr. Simi en los conciertos?

Los peluches del Dr. Simi se han convertido en una pieza clave dentro de los conciertos que artistas ofrecen en México. Tanto así que es común que en cada espectáculo sus fanáticos les arrojen muñecos sobre el escenario.

La empresa CINIA, ubicada en Puebla, creó los muñecos para transmitir cercanía y confianza a los clientes de la farmacéutica. Además, el 90% de sus empleados son personas con discapacidad motriz, intelectual, auditiva o

sensorial.

Dada la fama que los muñecos han adquirido, Rosalía, The Strokes, Coldplay, Maroon 5, The Killers, Interpol, Gorillaz, Lady Gaga, Sam Smith o Adele ya se han llevado varios souvenirs por parte de su público mexicano.