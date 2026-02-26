SIMON JAKOPS, PRODUCTOR DE K-POP ARRESTADO EN JAPÓN

logo pulso
Por El Universal

Febrero 26, 2026 03:00 a.m.
A
 El productor de K-pop Simon Jakops, cuyo nombre real es Junho Sakai, fue arrestado durante una redada de drogas en un hotel de Nagoya, Japón, junto a otros tres hombres.

Junho, conocido por producir y crear al grupo femenino XG, que alcanzó la fama desde su debut en 2022, se encuentra bajo sospecha de posesión de cocaína, de acuerdo con medios locales nipones. 

La detención ocurrió a las 12:20 horas del lunes anterior en un hotel del centro de Japón, donde se incautaron cuatro bolsas de polvo blanco y una bolsa con fragmentos de plantas, presuntamente cannabis seco, encontrados sobre un escritorio, según Jiji Press.

El hallazgo se produjo durante la gira mundial The Core, en la que las idols tuvieron su presentación el domingo pasado. Sin embargo, las investigaciones comenzaron en marzo de 2025 tras una denuncia anónima al Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.

Además de Sakai, fueron arrestados el productor y artista coreano-estadounidense Chancellor y Simon, miembro del grupo masculino Dalmatians y productor del grupo femenino japonés XG. 

Chancellor es reconocido en la escena de hip-hop y R&B en Corea del Sur desde hace más de una década y ha trabajado con artistas destacados como Taeyeon de Girls´ Generation.

