Por El Universal

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
Simple Plan vuelve a México con una gira con destino a tres ciudades de la República y, si bien, la Ciudad de México aún no está incluida en el tour, la banda canadiense afirma que tiene preparada una sorpresa para sus fans capitalinos que aún no puede revelar.

Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco y Seb Lefebvre ya se preparan para volver a nuestro país, un destino obligado para la banda, originaria de Montreal pues, como ellos mismos han afirmado -en más de una ocasión-, México es uno de los lugares donde más fans conservan y quienes experimentan especial cariño.

Su paso por México constará de tres fechas; la primera fecha la ofrecerán el 25 de marzo en el Auditorio GNP de Puebla, la segunda tendrá lugar el 27 de abril en el Auditorio Telmex de Guadalajara y, por último, -el 28 del mismo mes- se despedirán de México con su participación en el Festival Tecate Pa´l Norte en Monterrey, del que han formado parte en dos ocasiones anteriores.

