Sin confirmación el supuesto regreso de Belanova

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- "Viaje al centro del corazón" fue el título del último disco lanzado por Belanova, una icónica agrupación pop integrada por Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola, que tuvo gran éxito en la primera década de los 2000. Después de este material, en 2019, sus integrantes sorpresivamente anunciaron una pausa indefinida que se ha extendido hasta este 2023.

Pero después de casi cinco años de ausencia, los originarios de Guadalajara podrían retomar su carrera musical con una serie de conciertos en la Ciudad de México.

Y es que, en varios portales y páginas de fans ha comenzado a circular información de que la banda hará su regreso triunfal este 2023, con el lanzamiento de un nuevo disco y varias presentaciones en el Auditorio Nacional; algo que ha causado gran expectativa entre sus más fieles seguidores.

La noticia corrió como pólvora luego de que Cristian Alfaro, conductor de Los 40 Cuernavaca afirmará, a través de su cuenta de Facebook, que los intérpretes de "Me pregunto" ya habían confirmado que volverían a los escenarios. Estas especulaciones también coinciden con que "Rosa Pastel", uno de sus mayores éxitos, ha vuelto a sonar en las plataformas de streaming, incluso, se ha colado en las listas de popularidad de nuestro país.

Pero, ¿qué hay de cierto?; lamentablemente para sus fans, hasta el momento el regreso de Belanova solo es un rumor, ya que el grupo no ha confirmado nada y tampoco se ha pronunciado al respecto.

La última actividad que registra su cuenta oficial de Instagram está fechada en diciembre del 2018, cuando hicieron un collage de sus mejores momentos: "Nuestro Best 9 de 2018. ¡Muchas gracias por compartir todos estos momentos con nosotros! Los queremos mucho", se puede leer.

Pero los fans no han perdido la esperanza y, a través de esta misma red social, les han pedido que pongan fin a este interminable descanso y oficialicen su reencuentro, ya que muchos se quedaron con ganas de verlos: "Ya vuelvan", "Aquí buscando una señal, ¿dónde están?", "Regresen, "Rosa Pastel" está en el top 50 de Spotify, los estamos esperando", "Ya es mucho tiempo, vuelvan por favor", "Necesito un concierto de ustedes", "¿Si van a regresar o no? ya tengo dinero para ir a verlos", "El mundo les suplica que regresen", son sólo algunos de los mensajes que les han hecho llegar.