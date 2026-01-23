logo pulso
´SINNERS´ BATE RÉCORD EN LAS NOMINACIONES A LOS ÓSCAR

Por EFE

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
´SINNERS´ BATE RÉCORD EN LAS NOMINACIONES A LOS ÓSCAR

La cinta de vampiros ´Sinners´, de Ryan Coogler, batió el récord de la película más nominada en la historia de los Óscar con 16 candidaturas, en una edición marcada por el reconocimiento a la brasileña ´The Secret Agent´ y la española ´Sirat´, que aspiran a cuatro y dos estatuillas, respectivamente.

La película de Coogler lidera en los apartados a mejor película, mejor actor (con Michael B. Jordan aspirando a su primer Óscar), y mejor actor y actriz de reparto, con Delroy Lindo y Wunmi Mosaku.

Le sigue de cerca ´One Battle After Another´ (´Una batalla tras otra´), el éxito taquillero del aclamado director Paul Thomas Anderson que logró 13 nominaciones. Tanto esta película como ´Sinners´ comparten la particularidad de haber sido producidas por Warner Bros. Discovery, que lidera los Óscar con 30 nominaciones. 

    La Cotorrisa se une a Supernova Strikers Génesis 2026
    La Cotorrisa se une a Supernova Strikers Génesis 2026

    La Cotorrisa se une a Supernova Strikers Génesis 2026

    SLP

    El Universal

    Los comentaristas de La Cotorrisa formarán parte del evento de boxeo Supernova Strikers Génesis 2026. ¡No te lo pierdas!

    Juanes lanza Hagamos que como adelanto de su próximo álbum
    Juanes lanza Hagamos que como adelanto de su próximo álbum

    Juanes lanza 'Hagamos que' como adelanto de su próximo álbum

    SLP

    EFE

    Descubre la propuesta romántica de Juanes en 'Hagamos que', una canción que invita a detener el tiempo a través del amor

    Frankenstein regresa a los cines tras ser nominada a los Oscar
    Frankenstein regresa a los cines tras ser nominada a los Oscar

    Frankenstein regresa a los cines tras ser nominada a los Oscar

    SLP

    El Universal

    Cinemex anuncia el reestreno de 'Frankenstein' de Guillermo del Toro con un estreno limitado

    Empresario dominicano defiende a Julio Iglesias de denuncias de agresiones sexuales
    Empresario dominicano defiende a Julio Iglesias de denuncias de agresiones sexuales

    Empresario dominicano defiende a Julio Iglesias de denuncias de agresiones sexuales

    SLP

    EFE

    Dos exempleadas acusan a Julio Iglesias de agresiones sexuales y vejaciones en República Dominicana y Bahamas.