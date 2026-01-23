´SINNERS´ BATE RÉCORD EN LAS NOMINACIONES A LOS ÓSCAR
La cinta de vampiros ´Sinners´, de Ryan Coogler, batió el récord de la película más nominada en la historia de los Óscar con 16 candidaturas, en una edición marcada por el reconocimiento a la brasileña ´The Secret Agent´ y la española ´Sirat´, que aspiran a cuatro y dos estatuillas, respectivamente.
La película de Coogler lidera en los apartados a mejor película, mejor actor (con Michael B. Jordan aspirando a su primer Óscar), y mejor actor y actriz de reparto, con Delroy Lindo y Wunmi Mosaku.
Le sigue de cerca ´One Battle After Another´ (´Una batalla tras otra´), el éxito taquillero del aclamado director Paul Thomas Anderson que logró 13 nominaciones. Tanto esta película como ´Sinners´ comparten la particularidad de haber sido producidas por Warner Bros. Discovery, que lidera los Óscar con 30 nominaciones.
