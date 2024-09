Concierto íntimo de Leonel García en Pepsi Center WTC

El cantautor Leonel García ofreció una velada íntima durante el estreno de un sistema de sonido y luces dentro del Pepsi Center WTC, en donde transformó la tristeza en música profunda.

"Gracias por estar aquí, es un placer venir a hacer un poco de música en este lugar que es como casa en donde he podido tocar unas noches, estoy feliz de poder sonar con estos nuevos equipos", señaló el cantante.

Acompañado con algunos instrumentistas, el anfitrión amenizó este espacio inaugurado en el año 2012 y que ahora tiene un sistema de audio revolucionario formado por L-Acustics, que incluye parlantes y consolas AVID S6L-32D de última generación que busca transformar cada sonido en una experiencia envolvente.

"Mi show no es feliz, es básicamente de triste a depresivo, así que si andan medio golpeados por la vida, vinieron al lugar equivocado o al correcto, depende como lo tomen, hay quien le encanta esa catarsis para sufrir para sacar y desahogarse", indicó.

Y justo para esto último creó el tema "Suficiente", que escribió para su más reciente disco "Pausa", la cual habla de que "por más ganas que le eches a la relación, no más no jala, no está escrito en la vida que van a estar juntos esas dos personas".

"La mayoría de las veces somos muy optimistas y pensamos que ya estamos listos para ver a la exnovia o al exnovio porque en la casa ya nos sentimos bien, creemos que en la vida real va a ser igual que en la casa, pero no es así", mencionó.

Con la canción "Pero no es así", dijo, conmemora el momento en que se llega a un lugar y se encuentra a la exnovia besándose con otro.

"Si algún día por desgracia algo pasa con la persona que amas a veces hay una última oportunidad de decirle algo, una última conversación, un momento definitivo, hace unos años hice el ejercicio de cómo sería si yo tuviera que decir estas últimas palabras a la persona que más amas y no quisiera perderla, escribí esta canción 'Para empezar'".

Previo a este recital el director de espectáculos y patrocinios del Center WTC, Armando Barona, habló más de esta renovación tecnológica.

"En 2019 diagnosticamos que los equipos que teníamos en el Pepsi Center habían cumplido su ciclo, ya era necesario hacer una inversión muy importante para cambiarlos. Este proceso lo íbamos a empezar en el 2021, pero desafortunadamente vino la pandemia; fuimos de las industrias más golpeadas, porque simplemente no había posibilidad de reunirnos, ese asunto por fin terminó".

Así que a finales del 2023 se decidió por fin, cambiar e innovar todo el equipo, "lo más nuevo en tecnología en espectáculos, en sonido e iluminación" porque las producciones nacionales e internacionales ya demandaban otro tipo de equipos, según el presidente del Grupo Hir, Leopoldo Hirschhorn Cymerman.

"Hoy después de 14 años de trabajo hemos realizado 545 conciertos, en el 2023 hubo 88 shows, 50 por ciento sold out, implicó 379 mil boletos vendidos, el año pasado", informó este último.

La iluminación de este recinto ya cuenta con tecnología LED robótica de marca ROBE, con lo que se pretende crear atmósferas hipnóticas en cualquier producción en vivo y se cuenta con una pantalla central, acompañada de seis pantallas secundarias, junto con cámaras 4K.