ALMODÓVAR CUMPLE 75 AÑOS, CON UN LEÓN DE ORO Y UN PREMIO DONOSTIA

El cineasta Pedro Almodóvar cumplirá 75 años el día de mañana, en un momento dulce de su trayectoria en el que le llueven reconocimientos que hasta ahora se le resistían, como el histórico León de Oro de Venecia y a punto de recibir el honorífico Premio Donostia de San Sebastián.

La fecha de su nacimiento tiene anécdota porque, aunque nació el 24 de septiembre de 1949 en Calzada de Calatrava (Ciudad Real, centro de España), él mismo ha contado que no fue inscrito hasta el 25, por lo que tiene dos fechas para celebrar.

En todo caso, será un día después, el 26, cuando reciba el Premio Donostia en el 72 Festival de cine de San Sebastián de manos de la actriz Tilda Swinton, protagonista de ‘La habitación de al lado’, su primer largometraje en inglés, que le hizo ganar el León de Oro de Venecia el pasado 7 de septiembre.

Una película inspirada en la novela de la estadounidense Sigrid Nunez ‘What Are You Going Through’ que habla de amistad y de muerte digna, y que Almodóvar presentó como una invitación a rechazar “los discursos del odio”.

En 44 años de trayectoria, el cineasta manchego no había logrado ganar hasta ahora el premio a la mejor película en ninguno de los grandes certámenes internacionales.