Sobrino de Ricky Martin sostiene que el cantante abusó de él

Desde hace dos semanas, Ricky Martin tiene demandado a su sobrino Dennis Yadiel Sánchez, a quien le pide 30 millones dólares por acosarlo y extorsionarlo con supuestas acusaciones falsas a cambio de dinero. Denis reaccionó a esto poniendo una denuncia por supuesta agresión por parte de Ricky Martin.

Aunque se decía que nadie sabía el paradero del joven, éste habló por primera vez ante un medio de comunicación, el programa "Siéntese quien pueda" mostró al joven que fue interceptado a las afueras de su casa.

Al ser cuestionado sobre el asunto de su tío, Dennis señaló que no podía hablar libremente en ese momento porque la división de asuntos sexuales de la policía de Puerto Rico tenía una investigación abierta con pruebas. "La división de asuntos sexuales de la policía de Puerto Rico, ahora mismo abrió una investigación por las evidencias que hemos presentado y todo lo que ha sucedido desde que yo tenía 12 años y realmente no puedo hablar porque hay una investigación abierta", sentenció.

Yadiel Sánchez confesó que con las evidencias que saldrán a la luz en un tribunal de justicia, lo que más desea es que se haga justicia. "Deseo con la mayor fuerza que prontamente salga toda la evidencia y se me haga justicia en un tribunal, realmente". Al cuestionarlo si todo era una estrategia para conseguir dinero como el mismo Ricky lo expresó en su demanda, Dennis lo negó y reiteró que hay evidencia de que fue víctima de abuso.

"Hay evidencias sólidas, están haciendo sus investigaciones y entrevistando todas las partes; lo que deseamos es que se haga justicia finalmente". Admitió que se encuentra bien a pesar de que no ha sido nada fácil para él y para su familia, de quien está recibiendo todo el apoyo, con el estandarte de la verdad por delante: "Vamos para adelante con la verdad".

Cuando fue cuestionado sobre las versiones que aseguran que tiene un problema mental, Dennis lo negó rotundamente. "Es totalmente mentira, eso es simplemente una estrategia para cambiar la narrativa", finalizó, y agregó que Ricky Martin no lo ha contactado, y aunque a él le gustaría decir toda la verdad, "no lo dejan; la policía está investigando".