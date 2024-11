Preparativos y emociones en la boda de Sofía Castro

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- La actriz Sofía Castro está próxima a celebrar su boda religiosa con Pablo Bernot, tras haberse casado con él por el civil el 7 de septiembre. Aunque la hija de la exprimera dama, Angélica Rivera, está viviendo uno de los momentos más esperados de su vida, también enfrenta desafíos en su nueva etapa.

Castro se sinceró recientemente sobre los preparativos de su celebración nupcial, entre ellos, cómo se siente emocionalmente: "Muy feliz, muy contenta, la verdad muy enamorada, nerviosa obviamente porque es algo que yo creo que muchas soñamos con ese día, a nuestra forma, a nuestra manera", dijo castro en un encuentro con la prensa.

No obstante, el hecho de que ya no abra más despedidas de soltera para ella la tienen "tristísima" y según contó, desde que le dieron el anillo "he estado bastante sensible", pero no dio detalles al respecto: "Es una emoción muy bonita y un sentimiento hermoso casarte y empezar una vida en pareja y un matrimonio, pero también hay un cierto duelo".

Declaró que se ha sentido muy acompañada en el proceso por cada uno de los integrantes de su familia, puesto que le han hecho detalles muy importantes y bonitos, lo que la hace sentir afortunada y bendecida.

Hasta ahora, la artista ha optado por mantener en privado la fecha de su boda y algunos detalles, como la lista de invitados, ya que prefiere que se revelen el día del evento. Sin embargo, se sabe que en esta ocasión será su padre, José Alberto "El Güero" Castro, quien la entregue en el altar, a diferencia de su boda civil, cuando su madre, Angélica Rivera, asumió ese papel

"Ya hemos practicado varias veces, que si con el ramo, que si no con el ramo, que si la cola. Aparte creo que yo estoy más nerviosa por él porque literal le dije: 'Tú me tienes que agarrar, yo no me puedo caer, tú me tienes que agarrar'. No sé por qué fue tanto tema que, si me entregaba mi mamá, que, si me entregaba mi papá, creo que cada quien en su boda puede hacer lo que sea y yo soy lo que soy por los dos, yo quise tener esa distinción con mi mamá en el civil...", recordó.

Hace dos meses, Sofía usó un vestido blanco entallado que resaltaba su figura, pero ahora desea lucir un atuendo que un diseñador le regaló. No tiene pensado cambiarse de look, como suelen hacerlo otras celebridades: "la verdad es que quiero no cambiarme, quiero aguantarme lo más posible, creo que es la única vez en tu vida que te pones un vestido así de grande y de precioso...", detalló.

Este lunes 11 de noviembre, la artista compartió una publicación en Instagram en la que se observa un diamante en forma de ovalo, que se especula sería para el anillo que portará próximamente en el dedo anular simbolizando su amor con el hijo de los empresarios Francisco Bernot Barragán y Rebeca Krause Urrea, quienes son conocidos en Cuernavaca, Morelos.