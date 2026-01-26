Solo 6 de cada 100 interesados lograron boleto para los conciertos de BTS en México

logo pulso
Por EFE

Enero 26, 2026 09:22 p.m.
Ciudad de México, 26 ene (EFE).- La alta demanda por los conciertos de BTS en la Ciudad de México dejó fuera a casi 94 % de los interesados, ya que 2.1 millones de usuarios intentaron comprar boletos, pero solo había 136,400 entradas disponibles -un 6.4 % de la demanda-, según informó este lunes la boletera Ticketmaster.

En un comunicado, Ticketmaster indicó que la venta de boletos para los tres conciertos de BTS en México registró "una demanda sin precedentes", pues más de 2.1 millones de usuarios ingresaron a la plataforma en busca de entradas, y durante las preventas y la venta general hubo un pico de más 1,1 millones de personas en la fila virtual.

"Esta demanda contrastó con una disponibilidad total de 136,400 boletos, correspondiente a tres fechas, definidas previamente por el artista, su equipo y el promotor de la gira, de acuerdo con la configuración del escenario y la capacidad del recinto", precisó la boletera.

La empresa explicó que esta "diferencia estructural" entre el número de interesados y los boletos disponibles impidió satisfacer la totalidad de la demanda.

Al reconocer la "enorme expectativa" generada por un tour de la magnitud de BTS y su relevancia para la comunidad de fans, Ticketmaster destacó la importancia de compartir información "clara y puntual" ante las "dudas y frustración" que han surgido.

La boletera aclaró que no aplica precios dinámicos ni algoritmos durante la venta, y que los costos de los boletos -definidos por el artista, su equipo y el promotor- se mantuvieron sin cambios durante todo el proceso.

También precisó que no se emitieron boletos físicos y que la venta se realizó únicamente a través de los canales digitales oficiales de Ticketmaster México, con mecanismos de control y seguridad en cada compra.

Rechazo a reventa de boletos

Además, Ticketmaster rechazó "de manera categórica" la reventa ilegal, al señalar que perjudica a los fans, distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos y de certeza para el público.

"Es importante aclarar que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas, es decir, listados de boletos sobre los que la plataforma no verifica su existencia, y pueden poner boletos a la venta que aún no han sido adquiridos; y ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria", apuntó la empresa.

La llegada de BTS, una de las agrupaciones más influyentes del k-pop mundial, ha generado una de las mayores expectativas musicales en la historia reciente del país, con tres fechas programadas para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la capital mexicana.

El fenómeno musical escaló a la diplomacia cuando, en un hecho sin precedentes, la presidenta mexicana reveló este lunes que envió una nota diplomática al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para solicitar su intervención y facilitar que BTS realice más conciertos en México o se habiliten alternativas como pantallas masivas.

