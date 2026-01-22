Dan a conocer precios de los boletos para BTS en México

Tal como lo prometió, OCESA ha revelado los precios de los boletos para los conciertos de BTS en Ciudad de México, en el Estadio GNP Seguros, marcando así un precedente histórico que podría beneficiar a millones de fans en los siguientes años.

La presión de las Army mexicanas volvió a mostrar porque este fandom era uno de los más respetados en redes sociales cuando la agrupación vivía su momento de mayor fama.

Tanto el mapa que se dio a conocer hace unos días como los precios que ahora se han revelado de manera oficial son detalles que los organizadores no suelen proporcionar hasta el momento de la venta de boletos, pero para BTS hubo una excepción.

Mediante un comunicado en redes sociales, la empresa responsable de los tres conciertos de las surcoreanos en el Estadio GNP los próximos 7, 9 y 10 de mayo.

Las entradas van de los 1,767 a los 17,782 pesos mexicanos, dependiendo de la zona en la que quieras estar, claro que mientras más pagues más cerca tendrás a la banda.

- Los boletos para BTS World Tour

Los boletos para "BTS World Tour ARIRANG" en la Ciudad de México han sido fijados por la gira en los siguientes niveles:

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

Con cargos incluidos, más un cargo de $50 MXN por procesamiento de orden, informó OCESA; además:

- ¿Cuándo y a qué hora es la preventa para BTS?

La preventa para los conciertos de BTS en el Estadio GNP de CDMX se realizará este mismo viernes 23 de enero del 2026, aunque en diferentes horarios dependiendo de la fecha de tu interés.

Aquellos que quieran asistir el 7 y 9 de mayo deben formarse en la fila virtual en punto de las 9:00 hora central de México, mientras que los que prefieran el 10 del mismo mes comenzarán a entrar a las 12:00 del mediodía.

La preventa está limitada a los que cuenten con la Army membership, cosa que no sucede con la venta general programada para el sábado 24 de enero.

La gira mundial de la banda arrancará el 9 de abril en Goyang, cerca de Seúl, incluirá paradas en Japón, Europa y América Latina, con conciertos previstos en ciudades como Madrid, Ciudad de México, Lima, entre otros.

El tour abarcará 34 ciudades y 79 conciertos, y será la mayor gira realizada por un grupo de K-pop en la historia, marcando el regreso de BTS a los escenarios como formación completa tras concluir el servicio militar obligatorio.