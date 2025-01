Sonrixs: Tiktoker hospitalizado tras accidente

Jorge Iván Hernández Ramírez, mejor conocido como Sonrixs en redes sociales, sufrió un accidente mientras se encontraba con su familia, motivo por el cual fue hospitalizado de emergencia.

El popular tiktoker alcanzó la fama por sus videos de comedia en la plataforma, su carismática personalidad, así como su historia de amor con la canadiense Kim Migneault. Su buen humor y su gran sonrisa son dos de sus mayores características como creador de contenido.

Sin embargo, hace unos días alertó a sus miles de seguidores, pues compartió algunos videos desde un hospital y mencionó que sería intervenido de emergencia.

Con el brazo enyesado y una voz frágil, compartió: "Me van a operar, y es que pasó todo tan rápido que aún no lo logró procesar. Quería comunicárselos porque mi día a día es estar aquí, grabar y leerlos".

Ante el asombro de los internautas, la causa de su accidente seguía siendo una de las grandes incógnitas entre sus seguidores, que no dejaban de preguntar en los comentarios qué le había sucedido.

Tuvieron que pasar algunos días para que el creador de contenido revelara cual había sido el motivo de su accidente, mencionando que los días que lleva en el hospital son derivados de la larga recuperación que le espera con clavos y una placa en el brazo.

"Todo esto por un juego que yo creía que era inofensivo, las vencidas o las fuercitas; los doctores me dijeron que los accidentes así son comunes. Me gustaría que tú supieras los riesgos porque yo no lo sabía", mencionó.

Además, añadió que a pesar de que se siente mejor y su recuperación va bien, podría perder la movilidad de su mano, pues su hueso se rompió en tres partes y la cirugía que le realizaron tuvo una duración de cinco horas.