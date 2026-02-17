Sony Pictures aplaza secuela de K-pop Demon Hunters hasta 2030

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).-

tendrán que pausar su lucha contra los demonios por más tiempo de lo previsto. La secuela de "

" no llegaría sino hasta dentro de varios años, lo que ha generado inconformidad entre parte del público.Ense reportó que la continuación de la exitosa película animada tenía como fecha estimada de; sin embargo, de acuerdo con "The Hollywood Reporter", el lanzamiento se habría postergado hasta 2030 o incluso más adelante., presidenta de, explicó al medio que, directores de la cinta de, se encuentran actualmente enfocados en la campaña rumbo a los premios Oscar y en la temporada de galardones, lo que ha dificultado avanzar en la secuela:"Después de todo el ruido, los premios y las grandes fiestas con gente importante, sí. Volveremos a estar los dos juntos en una habitación", señaló Belson al ser cuestionada sobre si ambos cineastas volverán a trabajar juntos.El estudio también ha decidido priorizar otros proyectos, entre ellos "" y "", que actualmente se encuentra en cartelera." se estrenó enel 20 de junio dey se convirtió en elen la historia de la plataforma. Su banda sonora logró colocar cuatro canciones en el top ten del Billboard Hot 100, mientras que "Golden", interpretada por el grupo ficticio Huntrix, se convirtió en la primera canción de K-pop en ganar un premio Grammy., cantantes originales de la cinta, serán uno de los pocos actos que se presenten en la ceremonia del Oscar por Mejor Canción Original, categoría en la que la película también compite, además de estar nominada a Mejor Película de Animación.La historia sigue ade gran éxito que, en secreto, también se desempeñan como. Su misión las lleva a enfrentarse a una banda de K-pop de cinco integrantes llamada, quienes en realidad son demonios disfrazados que buscan robar las almas de sus fanáticos.La noticia delno pasó desapercibida entre los seguidores. En plataformas como, varios fanáticos expresaron su molestia con comentarios como: "Mejor cancelen esa madr...", "no necesita una continuación" y "eso ya es demasiado".Otros usuarios advirtieron que, para cuando se estrene la secuela, parte del público original podría haber perdido interés, lo que afectaría el impacto de la película. No obstante, también hubo quienes se mostraron comprensivos y aseguraron que prefieren unasi eso garantiza una secuela con la misma calidad que la original.