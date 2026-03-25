´SPIDER-MAN: A BRAND NEW DAY´ SUPERA LAS 1.000 MILLONES DE VISUALIZACIONES

El tráiler de Sony Pictures de ´Spider-Man: A Brand New Day´ superó las 1.000 millones de visualizaciones, de acuerdo con los datos de la empresa de análisis de datos Wavemetrix recogidas este ayer por Variety.

El avance actualmente cuenta con 1.100 millones de vistas, consolidándose como el más visto de la historia, según calificó medio el medio especializado.

El adelanto de la película protagonizada por Tom Holland había superado el récord del estreno de un tráiler más visto de todos los tiempo tras alcanzar las 718,6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

En apenas ocho horas, el nuevo avance pulverizó el récord de ´Deadpool & Wolverine´ (2024), que lideraba la tabla con 365 millones de reproducciones.

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Con este hito, la cinta supera la marca que el filme de Marvel estableció tras desbancar a ´Spider-Man: No Way Home´ (2021), la cual ostentaba previamente el título con 355,5 millones de visitas en su primer día.

El reparto incluye a Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la nueva entrega salta en el tiempo cuatro años tras los sucesos de ´No WAy Home´. Peter "vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos".