Stephanie Salas y Humberto Zurita hacen oficial su noviazgo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Aunque no era ningún secreto que, desde hace algunos meses, Stephanie Salas y Humberto Zurita mantienen una relación amorosa; incluso, en algunas ocasiones ellos mismos han hablado al respecto y hasta dieron algunos detalles sobre su romance.

Sin embargo, los artistas se habían mantenido alejados de las cámaras y, hasta ahora, no se habían dejado ver juntos. Pero, todo parece indicar que esto es cosa del pasado, pues a través de sus redes sociales, Stephanie no sólo hizo oficial su noviazgo, sino que publicó la primera fotografía al lado de Humberto, ya como una feliz pareja.

Fue en su cuenta oficial de Instagram donde la nieta de Silvia Pinal decidió poner fin a todo lo que se ha dicho en torno a su relación y con un contundente, pero muy romántico mensaje, gritó a los cuatro vientos que es más feliz que nunca: "Érase una vez el amor", escribió junto a un par de imágenes en blanco y negro, en las que aparece al lado de su amado.Por si fuera poco, Salas también le dedicó varios mensajes al protagonista de "Alguna vez tendremos alas", con los que despejó cualquier duda que pudiera haber sobre el momento que ambos están viviendo juntos: "No es la historia más bonita, ni la más perfecta, pero es la nuestra", "Una palabra nos libera de todo el peso y el dolor de la vida: amor", agregó.Fue en septiembre de este año cuando la madre de la cantante, Sylvia Pasquel, reveló que Stephanie había iniciado una relación con el actor, y hasta se dijo feliz de que se hubiera dado una segunda oportunidad en el amor con un hombre encantador, a pesar de los 16 años de diferencia que hay entre ellos.Tras estas declaraciones, el propio Zurita confirmó la noticia y hasta aseguró que Salas fue un gran amiga de su difunta esposa Christian Bach, motivo por el que nunca la había visto con otros ojos. Pero con el pasar del tiempo y la cercanía entre ambos la chispa se fue dando y ahora no sólo están juntos, sino que ya no temen mostrar su amor.