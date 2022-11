Steve Aoki filtra cartel del Pa'l Norte y usuarios le agradecen

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- Uno de los festivales de música más importantes de México, el Tecate Pa'l Norte, acaba de sufrir uno de los spoilers más grandes luego de que el reconocido dj Steve Aoki diera a conocer, antes que nadie, el lineup por día de este evento.

Aoki fue confirmado como uno de los artistas que participará en la edición de este 2023 y en su afán de querer promocionar el concierto, se adelantó a los organizadores y publicó en sus redes sociales cómo fue que quedaron organizadas las bandas y los músicos para cubrir los tres días que durará el festival.

Cabe destacar que como las piezas fuertes del cartel se encontraban Billie Eilish, The Killers y el regreso de Blink-182 y por suerte para todos los fans no tendrán que perderse a ninguno de ellos, ya que ambos encabezan un día diferente. La joven cantante se presentará el viernes 31 de marzo junto a otras bandas como Austin TV, Franz Ferdinand, Wisin & Yandel, Nikki Klan y Allison; además de Carín León y Julieta Venegas.

Para el sábado el gran atractivo son los intérpretes de "I miss you", además de Yatra, Plastilina Mosh, Los Amigos Invisibles, Panteón Rococó, The 1975, Carla Morrison, José Madero, León Larregui y Bacilos.

El domingo, el último día del evento, será quizá el más atractivo para muchos pues además de que The Killers cerrará con broche de oro, también se presentarán Los Bunkers, Cafe Tacvba, Robin Schultz, Los de Abajo y Grupo Frontera, quienes ganaron gran popularidad gracias al cover que le hicieron al tema "No se va" de Morat.

Tras filtrar, por accidente, uno de los secretos mejor guardados de este concierto, los usuarios de las redes sociales no tardaron en llenar el perfil del dj con agradecimientos, memes y otras ocurrencias. Y es que recordemos que los organizadores habían mantenido en mucho hermetismo su cartel, incluso pusieron a la venta los accesos del concierto mucho antes de que dieran a conocer los artistas que participarían.

Hubo quienes felicitaron al músico y hasta le pidieron los horarios de este evento y de otros más, como el EDC o El Vive latino; mientras que otros le recordaron que el anuncio oficial estaba programado para hacerse mañana: "Era hasta mañana pa'", "Gracias por tu contribución, lo apreciamos mucho amigo", "Alerta de Spoiler", "Gracias por hacer lo que hiciste. Steve, hermano, ya eres mexicano", "Oye pa' no tendrás el EDC", "Pues ya pasa los horarios, si no es mucha molestia", "Eres grande, te queremos", "Crack", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por su parte, la organización del festival decidió adelantar el anuncio y confirmó que el cartel publicado por Aoki es el oficial.