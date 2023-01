Sufre Tenoch Huerta ataques en redes por los Oscar 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que la interpretación de Tenoch Huerta en su papel de Namor para la cinta "Black Panther: Wakanda Forever" se ganó el corazón de algunos mexicanos e incluso estos mismos lo celebraron cuando fue postulado para formar parte de la lista final de los Oscar 2023, ahora está siendo duramente criticado en redes sociales tras no aparecer en ella.

Este martes se dieron a conocer los nombres que desfilaran en la próxima gala de la Academia, pues entre ellos destacaron los de los cineastas: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, sin embargo, la esperada nominación de Huerta acabó en una felicitación para su compañera de reparto Angela Bassett quien se colocó entre las favoritas para Mejor Actriz de Reparto.

Meses atrás, se levantaron especulaciones sobre que el "villano" de Marvel podía obtener dicho logro, esto, luego de que la empresa iniciara una campaña de sus películas para los Premios.

Fue el mismo actor que, pese a que mostró su emoción en redes, calmó a sus fanáticos y explicó que "Wakanda Forever" había sido la cinta que Marvel había decidió impulsar para todas las categorías, desde actuación hasta efectos visuales: mediante un proceso llamado "For Your Consideration", que también hacen otros estudios y posteriormente van dirigidas a los miembros de la academia con el fin de que sus sugerencias puedan ser consideradas en las nominaciones.

La empresa impulsó a Tenoch para Mejor Actor de Reparto al igual que Bassett.

Medios estadounidenses como "QG" habrían detallado que las oportunidades para Tenoch serían limitadas, no por su trabajo actoral, sino por las listas de reparto que fueron similares a las de Marvel, mientras que "Variety" sí incluyó al famoso en su lista, por lo que la selección representaba una total incógnita. Ante los resultados, los haters de Tenoch salieron a la luz.

"Si existiera el #Oscar para el "Actor más Resentido y Llorón" sin duda lo ganaba #Tenoch Huerta", escribió uno de los usuarios.

"De por sí no se vende su figura, ahora que no fue nominado al Oscar, menos", se leyó en otro de los posts.

Incluso hubo quien criticó su acondicionamiento físico para adecuarse al personaje, lo que significó para el internauta uno de los motivos por los que el actor no fue nominado.

Si bien recibió comentarios negativos, usuarios nuevamente destacaron su orgullo al ver al actor en una de las firmas más importantes del mundo del entretenimiento y lamentaron su no nominación.

"Los haters de Tenoch Huerta están haciendo demasiado ruido porque no tuvo su nominación a los Oscar, y saben lo que me da más risa... que si estuviera nominado estarían haciendo ruido igualmente, en fin, fans en conflicto y todo es culpa de Tenoch", se leyó.

"De verdad hay gente burlándose de Tenoch ¿por no estar nominado? Tienen mucho tiempo para andar de haters en Twitter y ellos que no son nadie y nadie los conoce desacreditan a un gran actor como es Huerta solo porque son racistas y clasistas. Que pena da la gente de verdad", externaron.