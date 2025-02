Kendrick Lamar y SZA: Estrellas del Super Bowl LIX

El Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, está de fiesta. Una vez que terminó el segundo cuarto del Super Bowl LIX —entre los Chiefs de Kansas City y las Eagles de Philadelphia— empezó el momento que une tanto a los más aficionados de la National Football League (NFL), como a los ajenos al futbol americano: el show de medio tiempo.

Con Kendrick Lamar y SZA como protagonistas, el recinto se encendió con temas como "HUMBLE, Man at the garden, All the Stars y Not Like Us".

Antes de que empezara el espectáculo, las Eagles llevaban una ventaja (0-24) por encima de los Chiefs. Un rayo de esperanza para el equipo de Jalen Hurts, pues tienen sed de revancha por el tropiezo que sufrieron hace dos años en el Super Bowl LVII.

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Así como hubo seguidores de Kendrick Lamar y SZA que no dudaron en mostrar su felicidad por la aparición de ambas estrellas, también hubo quienes enunciaron su descontento porque no les gusta el rap.