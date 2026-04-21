SUPER MARIO LÍDER DE TAQUILLA

La nueva película de Super Mario se mantiene por tercera semana consecutiva como líder de taquilla, alcanza los 747 millones de dólares de recaudación y se consolida como el mayor éxito de cine de 2026, según datos de la web Box Office Mojo.

La recaudación de la película de animación, inspirada en la saga de videojuegos se divide en 355 millones de dólares en Norteamérica -Estados Unidos y Canadá- y 392 millones en el resto de mercados.

Tras tres semanas en cartelera, la franquicia ha conseguido superar a la película más taquillera del año, ´Project Hail Mary´ (´Proyecto Salvación´), que acumula 573 millones de recaudación en todo el mundo desde su estreno el 20 de marzo.

Este film se mantiene en el segundo puesto de películas más vistas en Norteamérica y este fin de semana ha acumulado 20 millones de dólares en ese mercado.

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