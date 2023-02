Supuesta víctima de Armie Hammer lo tacha de "manipulador"

A-AA+

Effie Angelova, la mujer que acusó al actor Armie Hammer de violentarla sexualmente en Los Ángeles en el 2017, nuevamente habló del famoso y afirmó que éste intentó manipularla al contarle que pensó en quitarse la vida después de que ella hablara en su contra.

Hammer ha estado en el ojo del huracán debido a que son diversas mujeres quienes lo señalan como un presunto depredador.

Recientemente el artista rompió el silencio y habló de la serie de fuertes acusaciones, ya que hay quienes aseguran también tiene comportamientos de canibalismo.

El artista admitió que abusó emocionalmente de sus exparejas, sin embargo, negó que haya violentado a Effie, con quien mantuvo una relación intermitente durante cuatro años.

Añadió que esperaba ahogarse o ser devorado por un tiburón en el océano, pero pensó en sus hijos, antes de hacerse daño.

En entrevista para "Air Mail", Hammer contó que lo sucedido con Angelova se trató de algo consensuado, ya que aparentemente fue ella quien le propuso verse en un Starbucks fingiendo que eran extraños para después irse a casa y tener un encuentro.

Si bien el cuerpo de seguridad aclaró que no presentarán cargos penales, el departamento de Policía de los Ángeles no ha entregado el caso fiscal al distrito, señala el medio estadounidense.

De acuerdo con la versión de la presunta víctima, Armie le dijo que quería quitarse la vida poco después de que lo denunciara.

"Parece tan manipulador porque él sabe que su historia sobre el océano me hizo callar la última vez y despertó simpatía y es como si ahora lo estuviera intentando de nuevo", dijo.

Ya que el actor también le explicó que fue presuntamente abusado cuando era niño, lo que generó una reacción de empatía en la mujer y tras ello dejó de mensajearla.

Angelova relató anteriormente que no solo había sido violentada durante cuatro horas sino que también recibió golpes.

La polémica historia del famoso se destapó en el 2021 cuando se publicaron conversaciones en donde se reveló su fetichismo sexual.

"Me excita pensar en sostener tu corazón en la mano y controlar cuando palpita", decía uno de los supuestos mensajes del actor. "Dime cosas sobre que te rompo los huesos mientras te vi...", dice otro.

En uno, el que le ha valido uno de los motes, Hammer confiesa uno de sus más oscuros fetiches: "Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Maldita sea, da miedo admitirlo. Nunca lo había admitido antes", y continúa la confesión:

Otro más: "Hagamos una apuesta: si yo gano, voy a tu casa, te ato toda y te inmovilizo. Luego haré lo que me apetezca hasta quedarme a gusto".

Hay muchos más ejemplos entre mensajes aparentemente filtrados y denuncias de presuntos sucesos: "asar tu costilla y comérmela".

Pero, mientras los abogados del actor negaban todas las acusaciones y él guardaba silencio, su exmujer (Elizabeth Chambers) parecía darles crédito: "no era consciente de lo mucho que no sabía", dijo en su Instagram, asegurando sentirse "conmocionada, desconsolada y devastada".