Susana Zabaleta se enoja y corre a persona durante concierto (video)

Susana Zabaleta corrió a alguien del público por estar hablando durante el concierto pic.twitter.com/YO28z0AUHI — Lo + viral (@VideosVirales69) January 28, 2023

Susana Zabaleta no ocultó su molestia cuando en pleno concierto que ofreció en Sonora como parte del festival Alfonso Ortiz Tirado 2023, una persona le quitó la concentración cuando se disponía a interpretar la siguiente canción.

La soprano interrumpió lo que estaba diciendo para pedirle a esa persona que por favor se callara, pero al parecer su paciencia era poca, porque lo mandó sacar.

"Cállense los que están allá o los mato, ¿quién chingados está hablado?, ¿es arriba?, es que tú crees que no te oyes wey, pero te oyes todo", expresó molesta al tiempo que buscaba de qué persona se trataba.

Cuando se pensaba que Susana sólo le llamaría la atención a la persona que estaba hablando, o le pediría que se callara, Zabaleta sorprendió a los asistentes cuando pidió que sacaran al hombre.

"Sí, o sea, estamos haciendo silencio para ti; ¿ya hablaste? Okey, afuera por favor, no, afuera, ¿lo pueden sacar?, gracias".

Aunque al momento de lo ocurrido la también actriz recibió aplausos por su determinación, en redes sociales algunos la tacharon de exagerada por su medida, además de "vulgar" por el vocabulario que usó.