Sylvester Stallone habla de la salud actual de Bruce Willis

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Desde que la familia de Bruce Willis dio a conocer que el actor padecía afasia, una enfermedad que disminuye las capacidades cognitivas de quien la padece, ha sido muy poco lo que se sabe del actor, sin embargo, uno de sus amigos más entrañables del medio artístico, Sylvester Stallone, ha hablado sobre la situación actual de Willis, expresando que se siente muy triste por todo lo que está atravesando.

Desde que Bruce Willis debutó en la gran pantalla, con la película "Cita a ciegas" en 1987, se ha convertido en uno de los actores de Hollywood favoritos del público, por ello, cuando sus tres hijas mayores; Rumer, Scout y Tallulah y su actual esposa, Emma Heming, hablaron de la enfermedad que padece, la audiencia lamentó la situación del actor de 67 años.

El mensaje explicaba que, desde hacía un tiempo atrás, el actor de películas de acción había experimentado problemas de salud, los cuales derivaban de la afasia que padecía, una enfermedad que estaba afectando sus habilidades cognitivas, motivo por el cual había tomado la decisión de alejarse de la actuación, profesión que era su pasión y a la cual le había dedicado toda su vida.

Luego de que este mensaje se hiciera viral, en marzo de este año –cuando la familia de Willis habló del padecimiento del actor- Rumer, Scout y Tallulah recibieron cientos de demostraciones de apoyo en sus redes sociales, las cuales agradecieron efusivamente en su momento, sin embargo, a ocho meses de que el estado de salud de Bruce fuera del conocimiento del público, no se sabe nada de cómo se encuentra en estos momentos, ni si la enfermedad ha avanzado. Por ello, cuando Sylvester Stallone, amigo y compañero de reparto de Willis, salió a hablar sobre la salud del actor, su opinión no pudo pasar desapercibida, pues significaría la primera noticia que se tiene del actor desde hace mucho tiempo.

El actor de 75 años habló con "The Hollywood Reporter" y, entre los temas que precedieron la conversación, surgió su opinión acerca de la salud de Bruce Willis, un actor con el que ha compartido plató en más de una ocasión. Stallone lamentó la situación actual de Bruce al explicar que desde que fue diagnosticado con afasia, se encuentra incomunicado, situación que lo tiene muy triste, pues guarda gran cariño por el actor de "Armageddon": "Bruce está pasando por momentos muy, muy difíciles. Así que ha estado algo así como incomunicado, eso me mata. Es muy triste".

Cuando la familia del actor dio a conocer la noticia, Stallone fue una de las primeras figuras de Hollywood que se pronunció, al publicar una fotografía en su Instagram en la que posaba a lado de Willis, en la que indicaba: "Vivimos desde hace mucho tiempo, orando por lo mejor para ti y tu maravillosa familia".

Pese a que Sylvester y Bruce llegaron a tener problemas en el pasado, cuando Willis fue expulsado del reparto de la tercera parte de "Los Indestructibles" (2014), siendo sustituido por Harrison Ford, los actores arreglaron sus diferencias tiempo después y volvieron a estrechar los lazos de amistad que los unían desde décadas atrás, ya que hasta se convirtieron en socios cuando fundaron la famosa cadena de restaurantes Hollywood Planet, inaugurando su primera sede en 1991.