Sylvia Pasquel niega descuido en casa de Silvia Pinal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sylvia Pasquel niega que la familia tenga descuidado el mantenimiento de la casa del Pedregal que, su madre, Silvia Pinal, dejara al morir, aunque reconoció que no visitan el domicilio con la misma frecuencia con que lo hacían, antes de que la diva falleciera.

La actriz presentó su nueva obra "La profesora" y, durante el estreno de la puesta en escena, "Venga la alegría" la cuestionó acerca de, si era verdad, que la casa de "la Pinal" se había inundado, luego de las fuertes lluvias que, en días pasados, acaecieron en la Ciudad de México.

La inundación -se ha especulado- habría tenido que ver con un presunto descuido que los hijos de la primera actriz; Sylvia, Alejandra y Luis Enrique, tendrían con la propiedad de su madre.

Y, si bien, "la Pasquel" ha sido muy clara, afirmando que ya no tocará más temas familiares frente a la prensa, en esta ocasión hizo una excepción para aclarar que la casa de su madre nunca se ha descuidado.

"Voy a contestar solamente esto, una persona va a hacer la limpieza de la casa, otra va a regar las plantas, la casa está cuidada", aseveró.

La actriz explicó que, si bien, ya no acuden al domicilio con la frecuencia en que lo hacían antes, debido a que visitaban la casa todos los días, para visitar a doña Silvia, no están eludiendo su responsabilidad de cuidar la propiedad.

"Lo que no, es que no estamos como antes, que entrábamos y salíamos todo el día, pero la casa la cuidamos, obviamente, es la casa de mi madre y no la vamos a abandonar, ni vamos a permitir que se caiga, ni que esté abandonada", precisó.