"Qué chistosos son los mugrosos olorosos a pachuli": Salinas Pliego revienta a Taibo II

Durante una conversación en el programa "Largo Aliento", conducido por Sabina Berman, Taibo II planteó una visión radical sobre cómo debería avanzar la llamada "Cuarta Transformación". El escritor afirmó que las fortunas acumuladas por una pequeña élite, como la de Salinas Pliego, deberían ser expropiadas para saldar deudas con el Estado y promover una redistribución más equitativa de la riqueza.

Ante la pregunta de Berman sobre si Salinas Pliego debería ser expropiado, Taibo II respondió sin titubeos:

"Sí, absolutamente. Pagas tu deuda, charrascas, tu canal desaparece y es expropiado por deudas al aparato del Estado".

Sin embargo, el empresario, conocido por no quedarse callado ante las críticas, respondió a los comentarios de Taibo II a través de X (antes Twitter), cuestionando si la expropiación se dirigiría hacia él o sus empresas. En un tono sarcástico, escribió:

"Qué chistosos son los mugrosos esos olorosos a pachuli, siempre soñando con robarse el dinero de otros, jajaja".

Salinas Pliego continuó señalando que el gobierno, según su opinión, busca distraer a la población mientras enfrenta problemas económicos y sociales graves:

"Se les está cayendo a pedazos el país, se les acabó el dinero y quieren distraer a la pobre gente".

Después de que el director de Banco azteca diera su opinión sobre el tema, un usuario de la plataforma aprovechó para cuestionar el estilo de vida del empresario, señalando el contraste entre su fortuna y las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos:

"Qué fácil es escribir tanta mama... desde un helicóptero que te ahorra el tráfico de la ciudad para moverte entre tus propiedades de lujo".

La respuesta de Salinas Pliego no se hizo esperar, reafirmando su postura y defendiendo su derecho a usar su dinero como le plazca:

"Si a mí me alcanza para viajar en helicóptero... ¿por qué le causa a usted dolor rectal que use mi dinero para viajar en helicóptero? A mí no me molesta que usted ande en transporte público, ni lo critico. Acuérdese que la vida pone a cada quien donde lo merece y punto".

Esta declaración desató una avalancha de reacciones, acumulando más de 3 mil interacciones en cuestión de horas.