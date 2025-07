Tania Nicole narra trato hostil de Bárbara Mori en evento de premiación

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tania Nicole, la joven actriz que, desde hace un tiempo sostiene un noviazgo con Mateo, el hijo de Galilea Montijo, cuenta que, cuando conoció a Bárbara Mori, a quien admira desde hace años, recibió un trato un tanto hóstil de su parte.

La actriz acudió a la entrega de los Grandeza Hispana Awards, premiación donde se reconoció el trabajo de la nueva versión de "La CQ: nuevo ingreso".

Satisfecha por su participación de la serie y, el buen recibimiento que obtuvo por parte del público, Tania Nicole expresó que, este tipo de proyectos, la han acercado más a sus fans.

Contó que, cuando algún admirador la encuentra en la calle, nunca se niega a tomarse una foto o firmar un autógrafo y, en cambio, ella es quien les pregunta si les gustó como salió la foto o, si prefieren, hacer una toma más.

"Amo mucho a mis fans, los amo demasiado, o sea que cada veo a alguien y es de 'ay, ¿nos podemos tomar una foto?', digo, '¡por supuesto!, pídeme lo que quieras', hasta les digo, 'oye, ¿si salió bien la foto?', porque a mí me ha pasado que veo a alguien que me gusta y salgo horrible en la foto o sale borrosa", contó.

También rememoró la ocasión que conoció a una de las actrices que más admira, Bárbara Mori, la que siente que no tuve el trato más cordial, al menos, para con ella, pues contó que, han sido varios conocidos, quienes afirman que, en su experiencia, la actriz es muy amable.

"No me encantó como me trató, no sé. siento que no me trató muy bien; me senté a una mesa a lado de ella y, no sé, como que sentí que me echaba miraditas y, cuando le pedí una foto, (dijo), 'ay, sí... gracias'", expresó.

Pero, sin importar lo sucedido en esa ocasión, Tania Nicole afirma que su admiración por la actriz continúa, ya que considera que, el hecho de que, quizá, tuvo un mal día, no le resta todo el talento que proyecta en sus actuaciones.

"Yo sé que luego no es tu mejor día, muchos me han dicho que es muy linda y, la verdad, yo sigo siendo su fan, porque es muy guapa, actúa muy bien y, a lo mejor, no tuvo un buen día o no me tocó algo lindo", precisó.

Por otra de las actrices que dijo sentir admiración fue a Belinda, destacando que, así como ella está haciendo, la cantante de pop comenzó su carrera desde que era muy pequeña.