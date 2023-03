Tarantino cumple 60 años, ¿es hora de decir adiós?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Cumplir 60 años es, para Quentin Tarantino, el momento para retirarse del cine y comenzar otra etapa de su vida, al menos eso ha declarado en reiteradas ocasiones y como no hay plazo que no se cumpla, este lunes 27 de marzo, el director estadunidense celebra seis décadas.

Con nueve cintas dentro de su filmografía, dos premios Óscar, dos Globos de Oro, dos premios BAFTA y la Palma de Oro del Festival de Cannes, Tarantino es uno de los directores de culto más populares del mundo.

Su estilo cinematográfico, que ronda entre lo violento y el humor negro, han hecho que su trayectoria sea amada, pero también odiada. Es un director complejo, lleno de claroscuros, que no duda en compartir sus vivencias en su incesante necesidad de contar sus historias y todo aquello que ronda alrededor de ellas.

Su ópera prima fue todo un éxito. Con "Reservoir Dogs" (1992), Tarantino consiguió lo que todo director anhela: que los productores se pongan a sus pies y le ofrezcan sus billeteras con la esperanza de que acepte los recursos y hacer una primera película a lo grande... y lo consiguió.

Dos años después llegó "Pulp Fiction" (1994) donde dirigió a John Travolta, Samuel Jackson y Uma Thurman, a quien considera una importante fuente de inspiración, tanto así que la llevó a la pantalla grande en su cuarta producción dividida en dos partes y en el 2003 llegó a las salas de cine, "Kill Bill", en homenaje claro al actor Bruce Lee.

Esta no sería tampoco la única ocasión en que Tarantino recuerda a actores, actrices y directores. La muestra clara la vimos en su penúltima producción "Once Upon a Time in Hollywood" donde revive a Sharon Tate y le da un final feliz a su vida, al menos en la ficción.



Sus escándalos

El director nacido en Tennessee el 27 de marzo de 1963 ha sido también muy criticado por sus declaraciones y sus relaciones personales que lo vinculan Harvey Weistein, quien fue el productor de la mayoría de sus películas. Incluso el propio Tarantino reconoció que sabía sobre los abusos cometidos por el productor, incluida su entonces novia, Mira Sorvino, pero no hizo nada.

Lo mismo sucedió cuando salió en defensa de Roman Pola?ski, a quien deja muy bien parado en la cinta "Once Upon a Time in Hollywood", pero al igual que con Weistein, tuvo que salir a los medios y ofrecer disculpas a las víctimas.

Aun así, Tarantino sigue siendo un referente indiscutible de una narrativa novedosa, pero el tiempo comenzó a terminarse. Quentin dijo en reiteradas ocasiones que tras cumplir 60 años, dejaría de dirigir películas y justamente en eso está, terminando la décima cinta que llevará el título de "The movie critic" y que enmarcaría su trayectoria cinematográfica; sin embargo, para tranquilidad de sus seguidores, declaró no dejará la parte creativa y que seguirá su carrera como guionista y escritor de las historias que marcaron el sello Tarantino.