TAYLOR LAUTNER SERÁ PAPÁ

EL ACTOR TAYLOR LAUTNER Y SU ESPOSA, QUIEN TAMBIÉN LLEVA EL MISMO NOMBRE, TAYLOR DOME, ANUNCIARON QUE ESTÁN EN ESPERA DE SU PRIMER HIJO. LA PAREJA COMPARTIÓ LA NOTICIA A TRAVÉS DE UNA PUBLICACIÓN CONJUNTA EN INSTAGRAM, DONDE, CON HUMOR, PREGUNTARON: "¿QUÉ PUEDE SER MEJOR QUE DOS TAYLOR LAUTNER?", DEJANDO CLARA LA RESPUESTA CON LAS IMÁGENES. EN EL CARRUSEL SE PUEDE VER AL ACTOR BESANDO EL VIENTRE DE SU ESPOSA, MIENTRAS ELLA SOSTIENE FOTOGRAFÍAS DE ULTRASONIDO; EN OTRAS POSTALES, AMBOS APARECEN SONRIENTES, CELEBRANDO ESTA NUEVA ETAPA.