Taylor Swift anuncia cuarta fecha en México

CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- La llegada de Taylor Swift a México ha sido, prácticamente, un éxodo debido a que diferentes percances frustraron la noticia que sus fans han esperado desde hace años, pues la cantante nunca ha ofrecido un concierto en nuestro país, sin embargo, eso está a punto de cambiar, pues la música pisará territorio mexicano para entonar sus más exitosos temas a finales de agosto y, ahora, una nueva y buena noticia ya causa sensación entre las y los "swiftie", como se hacen llamar sus más fieles seguidores, pues la intérprete acaba de anunciar una nueva fecha.

Fue hace 10 días cuando la intérprete de "Shake it off" anunció que el "Eras Tour", la gira que emprendió desde inicios de marzo también alcanzará a su público en Latinoamérica pues, a pocos días de que finalice la gira en Los Angeles (el 9 de agosto), la cantante de 33 años se trasladará a México en la que ofrecerá ya no sólo tres fechas, como tenía programado desde hace más de una semana, sino que, por la gran demanda que ha generado el evento, la cantante abrió una nueva fecha.

Entre las fechas programadas, desde el 2 de junio, se dio a conocer que la cantante debutaría en el Foro Sol los días 24, 25 y 26 de agosto, pero esta mañana compartió una imagen de la gira en donde notifica a todas y todos los swifties que el 27 de agosto realizará un último concierto con el que sellará su visita a México, antes de emprender otro vuelo que la lleve a Argentina y, más tarde, a Brasil donde abrió dos nuevas fechas, para el 19 y 24 de noviembre.

Además, la compositora estadounidense ha revelado que a lo largo de estas nuevas 12 fechas, Taylor estará acompañada de la cantante Sabrina Carpenter, quien abrirá los shows.

Dicha noticia ya ha causado mucho revuelo entre sus fans de Latinoamérica, que celebran la extensión de conciertos de la cantante, sin embargo, las peticiones de que llegue a más ciudades mexicanas no cesan, pues son muchas y muchos los usuarios de Twitter que reclaman porque "Tay" visite Guadalajara y Monterrey.

Y aunque la emoción es la que ahora se encuentra inundado el corazón de todas y todos sus seguidores en México, la angustia no se ha hecho esperar, ya que mañana comienza la preventa de boletos, la cual se extenderá del 13 al 15 de junio y, tentativamente, el 16 de junio, si consideramos la nueva fecha que corresponde al 27 de agosto.

Y aunque todavía no se conocen los precios de los boletos, las y los fans de Taylor sugieren que estos oscilarán al precio que tuvieron sus presentaciones en EU, las que fluctuaron entre los 49 a 499 de dólares y, en el caso de las entradas VIP, de 199 a 899 dólares, por lo que ya se ha dicho que las entradas a sus conciertos en México tendrán un costo desde los mil, 180 pesos hasta los 10 mil 620 pesos.