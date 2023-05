Taylor Swift anuncia fecha de estreno para "Speak Now"

A-AA+

Taylor Swift quien recientemente sorprendió a sus fans con el anuncio de su separación del actor, Joe Alwyn, ahora lo hace de nuevo pero para anunciar la fecha del estreno de Speak Now.

La cantautora estadounidense que además es amiga muy cercana de Selena Gómez, se ha presentado en Las Vegas, Tampa, Houston, Atlanta, entre otros lugares de Estados Unidos, como parte del "The Eras Tour 2023".

Respecto a su vida amorosa, circulaban rumores de un supuesto romance con el piloto español de la F1 Fernando Alonso; sin embargo, la rubia no se pronunció al respecto en sus redes sociales.

Taylor Swift anuncia fecha de estreno

A través de su cuenta de Twitter, Taylor dio a conocer que el 7 de julio estará disponible su nuevo álbum "Speak Now".

Detalló que la primera vez que lo escribió tenía entre 18 y 20 años: "Las canciones que surgieron de esa época de mi vida estuvieron marcadas por una honestidad brutal, confesiones cronológicas, sin filtros además de mucha melancolía", describió.

Asimismo, dijo que este álbum cuenta una historia de crecimiento por lo que lo hace aún más especial.

También dijo que contará con seis canciones adicionales, por lo que lo hace más emocionante.

Es importante mencionar que Taylor es considerada una de las artistas más influyentes, pues cuenta con más de 83 millones de oyentes mensuales en Spotify.

De acuerdo con un artículo de la revista Billboard, durante una de sus presentaciones en Nashville logró tener una audiencia de 70 mil personas, mismas que la sorprendieron cuando iluminaron el lugar durante la interpretación de "Marjorie", una canción que, según sus palabras, escribió para su abuela.