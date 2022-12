Taylor Swift elogia a Guillermo del Toro durante un evento

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro no sólo ha sido reconocido con un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o aclamado por cientos de fanáticos, sino que incluso artistas que están adentrándose al medio "taquillero" como, Taylor Swift, han externado su admiración por la mente creativa del productor.

Resulta que la famosa elogió al creador de la nueva versión de "Pinocho" durante el evento Women in Entertainment Power 100 realizado por "The Hollywood Reporter´s 2022".

Taylor reveló frente al público que siente una gran curiosidad por la imaginación de Del Toro.

"Imagínate tener esa imaginación, ese vocabulario visual y ese asombroso cuerpo de trabajo. Tener esos rangos de narración y de alguna manera imprimas tu huella distintiva y artística en cada obra. Y todavía, Guillermo parece estar aún entusiasmado y curioso por seguir con su trabajo", dijo.

La intérprete de "Love Story" agregó que le gustaría poder cambiar su mente con la del cineasta para realizar creaciones como las que él imprime en sus obras.

"Un día con su mente sería fascinante", comentó.

En septiembre pasado, durante una participación que hizo la celebridad en el Festival Internacional de Cine de Toronto, causó diversas reacciones luego de que también se declarara como la mayor fan del mexicano, ya que ella también desea convertirse en productora.

"Recuerdo que vi dos películas seguidas del Guillermo Del Toro: ´El laberinto del Fauno´ y ´El espinazo del diablo´ y todo mi mundo se convirtió de inmediato en un cuento de hadas", externó.

Las palabras para Del Toro surgieron luego de que el presentador, en aquella ocasión, la cuestionara sobre los motivos que la inspiraron a crear el álbum Folklore en el 2020.