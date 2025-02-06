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TAYLOR SWIFT, OTRA VEZ VA POR EL MVP DEL SUPER BOWL

Por El Universal

Febrero 06, 2025 03:00 a.m.
A

ESTE DOMINGO, COMO SUCEDIÓ TAMBIÉN EL AÑO PASADO, EL MVP EN LAS GRADAS APUNTA DE NUEVO A TAYLOR SWIFT. LA ESTRELLA DEL POP Y NOVIA DE TRAVIS KELCE, EL ESTELAR ‘TIGHT END’ DE LOS CHIEFS, SERÁ SIN DUDA UNO DE LOS PUNTOS CENTRALES DEL SUPER BOWL DE ESTE DOMINGO, QUE DISPUTARÁ KANSAS CITY CONTRA LOS PHILADELPHIA EAGLES EN EL CAESARS SUPERDOME DE NUEVA ORLEANS (LUISIANA, EE.UU.). SE ESPERA QUE SWIFT ESTÉ EN LAS GRADAS PARA APOYAR A SU PAREJA Y QUE LA RETRANSMISIÓN TELEVISIVA TENGA SIEMPRE A MANO LA CÁMARA SOBRE LA CANTANTE PARA CAPTARLA CON CUALQUIER CELEBRACIÓN O REACCIÓN.

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