TAYLOR SWIFT, OTRA VEZ VA POR EL MVP DEL SUPER BOWL
ESTE DOMINGO, COMO SUCEDIÓ TAMBIÉN EL AÑO PASADO, EL MVP EN LAS GRADAS APUNTA DE NUEVO A TAYLOR SWIFT. LA ESTRELLA DEL POP Y NOVIA DE TRAVIS KELCE, EL ESTELAR ‘TIGHT END’ DE LOS CHIEFS, SERÁ SIN DUDA UNO DE LOS PUNTOS CENTRALES DEL SUPER BOWL DE ESTE DOMINGO, QUE DISPUTARÁ KANSAS CITY CONTRA LOS PHILADELPHIA EAGLES EN EL CAESARS SUPERDOME DE NUEVA ORLEANS (LUISIANA, EE.UU.). SE ESPERA QUE SWIFT ESTÉ EN LAS GRADAS PARA APOYAR A SU PAREJA Y QUE LA RETRANSMISIÓN TELEVISIVA TENGA SIEMPRE A MANO LA CÁMARA SOBRE LA CANTANTE PARA CAPTARLA CON CUALQUIER CELEBRACIÓN O REACCIÓN.
no te pierdas estas noticias
REGRESARÁ CON BLACK SABBATH
EFE
POR PRIMERA VEZ Y TRAS 20 AÑOS, EL CANTANTE SE REUNIRÁ CON SUS COMPAÑEROS ORIGINALES DE LA BANDA DE HEAVY METAL PARA SU ÚLTIMO CONCIERTO EL PRÓXIMO 5 DE JULIO EN BIRMINGHAM