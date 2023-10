Taylor Swift sorprende a "swifties" en premiere de The Eras Tour

Taylor Swift celebró la tarde de este miércoles la premiere de la película de su gira mundial "The Eras Tour" en Los Ángeles.

Ante ello, decenas de fanáticos fueron sorprendidos por la cantante, luego de presentar la cinta en una sala de cine.

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, el usuario @taylorsrep13 compartió un video donde se aprecia a la cantautora estadounidense entrar a una sala para presentar su película.

En la grabación se escucha a los fanáticos gritar al unísono ante la presencia de la intérprete.

A través de una publicación en sus cuentas oficiales, Taylor Swift, quien había "desaparecido" de redes sociales tras su concierto en el Foro Sol de Ciudad de México, escribió un mensaje para su base de fans.

"No tengo palabras para agradecerles que quisieran ver esta película que refleja tan vívidamente la aventura favorita de la que he formado parte: The Eras Tour. Y lo mejor es que es una aventura en la que seguimos juntos", publicó junto a una fotografía de misma en el vestido que portó para le premiere.