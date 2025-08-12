Taylor Swift sorprende con su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl'

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- Taylor Swift sorprendió al mundo entero, al anunciar en el podcast de su novio Travis Kelce, el lanzamiento de "The Life of a Showgirl", su doceavo álbum de estudio, el cual se volvió tendencia rápidamente en redes sociales.

Con una estética donde destaca el brillo y el color naranja, la intérprete de "Cruel Summer", dio inicio una nueva etapa en su carrera y habilitó en su página web la pre-compra del material, el cual aún no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento.

Ante ello, Google le rindió un pequeño tributo a la cantante y celebró de forma interactiva junto a miles de swifties en el mundo, el lanzamiento de "The Life of a Showgirl".

El navegador se unió a los festejos y demostró que ya se encuentra en su "Showgirl Era", ya que al buscar "Taylor Swift" la pantalla se llena de confeti anaranjado.

Además, la activación lanza un globo conmemorativo con la leyenda "And, baby, that 's show business for you", que en español significa: "Y, nena, así es el mundo del espectáculo".

De acuerdo con diversos blogs de fans, el navegador podría haber revelado con esto, una pista o referencia de alguna de las canciones que vendrán en el álbum.