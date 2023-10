“TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR” DOMINA LA TAQUILLA EN EEUU

“Taylor Swift: The Eras Tour” siguió siendo la película más taquillera este fin de semana en Norteamérica, pero “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese tuvo un fuerte desempeño también.

Tras un fin de semana debut sin precedente de 92.8 millones de dólares, “Taylor Swift: The Eras Tour” ganó aproximadamente 31 millones en 3.855 cines, según AMC Theaters. En un acuerdo poco convencional, la cadena está distribuyendo la película de Taylor Swift, y exhibiéndola solo de jueves a domingo.

Las ventas de boletos para la película de Swift disminuyeron en un 67% en su segundo fin de semana, lo que parece indicar que era un fenómeno principalmente de estreno. Aun así, “The Eras Tour” ya ha pasado a la historia. En pocos días se convirtió en la película que más dinero ha recaudado en Norteamérica, sin contar la inflación.