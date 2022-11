Taylor Swift y otros artistas que no han pisado escenarios mexicanos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- La cantante estadounidense Taylor Swift ya se prepara para regresar a los escenarios con "The Eras Tour", una serie de conciertos que ofrecerá en Estados Unidos y que causó furor entre sus seguidores debido a que la estrella se mantuvo fuera de reflectores durante cinco años, sin embargo, mientras se daba la preventa de los boletos, la alta de manda logró el colapso de Ticket Master y aunque se dice que también dará shows fuera de su país... te sorprenderá saber que la intérprete de "You Belong With Me" nunca ha venido a México, es por ello que recordamos a cuatro artistas que tampoco han tocado suelo Azteca.

Swift habría estado cerca de "comerse unos buenos tacos" y "tomar un caballito de Tequila" en el 2015: con su gira "1989", pero las negociaciones con OCESA y Zignia Live no se concretaron y la artista no incluyó al país en su ruta de viajes.

Drake

En febrero de 2017, comenzaron a surgir especulaciones sobre que el rapero Drake visitaría la ciudad de Monterrey para el 25 de marzo y aunque algunos usuarios reportaron que el evento aparecía en la página de Ticket Master, al dar click en el nombre no había boletos disponibles.

La noticia de que el cantante vendría enloqueció las redes y algunos incluso dijeron se trataba de una estafa, lo cierto es que el tema quedó en el olivido y hasta la fecha se desconoce si fue producto de una mala negociación o solo un rumor.

Frank Ocean

Frank Ocean cuyo nombre verdadero es Christopher Edwin Breaux, es un cantante, cantautor y empresario que también se postula como uno de los favoritos para que venga a México.

Se desconocen las razones por las que el artista no ha participado en grandes festivales como el Corona Capital o Live Out, sin embargo, los mexicanos que puedan viajar al festival Coachella (California), el próximo año, tendrán la oportunidad de verlo ya que se dice será el artista que encabezará el evento en el 2023.

The Weeknd

El intérprete de "Blinding Lights" también se une a la lista. Los shows de The Weeknd suelen tener reseñas positivas con respecto a su gran producción por lo que algunos fanáticos desean se presente en México. En las últimas horas iniciaron especulaciones en Twitter con respecto a que el cantante podría agendar dos únicas fechas en 2023.

Usuarios indican que sus conciertos serían el 27 de septiembre en Monterrey y el 29 de septiembre en el Foro Sol, como parte de una gira promocional, pero esto no ha sido confirmado oficialmente.

Justin Timberlake

El cantante alguna vez llegó a México junto a 'N Sync, sin embargo, no ha tenido la oportunidad de presentarse en solitario.